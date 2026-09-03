Crimen de Manresa: un kilómetro de acoso a la víctima antes del ataque mortal

La trifulca entre los 4 o 5 menores y el grupo de Carles Vilajosana, también de unos 4 miembros, se prolongó por las calles de les Escodines. Recorrieron poco menos de un kilómetro entre el punto en el que Carles Vilajosana intentó separar a un grupo de jóvenes que se peleaban y el lugar donde fue apuñalado.

El relato de los últimos minutos de vida del hombre de 45 años, vecino de Castellnou de Bages, y muy conocido en la comarca, ha sido fácil de reconstruir por parte de los investigadores de la DIC, la divisió d'investigació criminal dels Mossos d'Esquadra. Y todo gracias a que iba acompañado por sus amigos en el momento de los hechos. Carles Vilajosana Arocas participó en el Correfuego de la Festa Major de Manresa como hacía cada año. Y lo hizo acompañado de sus dos hijos gemelos. A una hora determinada, la madre de los niños los recogió en la plaça de l'Ajuntament, y él siguió de fiesta con sus amigos.

Cuando ya se marchaban de la plaza, y después de separar a los dos grupos que se peleaban, uno de estos grupos de menores fue acompañando al grupo de Vilajosana en su camino por les Escodines. El primer altercado tuvo lugar en la calle Nou de Santa Clara. Con los nervios ya a flor de piel, ambos grupos volvieron a encararse en la calle de Sant Maurici, cerca del cruce con Divina Pastora. Un tramo más arriba, todavía en Divina Pastora, fue donde Carles Vilajosana recibió la puñalada mortal. Malherido caminó unos metros más, para acabar muriendo en la calle de Sant Jaume.

La pandilla de la víctima llamó rápidamente a los servicios de emergencia, al 112, mientras el grupo de menores huía. Cuando los Mossos y el SEM llegaron, no estuvieron a tiempo de salvar la vida al vecino de Castellnou de Bages. Pero gracias a la descripción de los testigos, sí que tuvieron claro, bastante rápidamente, quiénes podían ser los menores que habían participado en el ataque. Por eso, pocas horas después ya se habían realizado las primeras identificaciones, la de dos menores que fueron llevados a comisaría, dos menores que tenían como base unos bajos ocupados de la calle Travessera dels Drets. Un local lleno de suciedad y de mal olor, donde los Mossos encontraron las pruebas que permitieron acabar deteniendo a los dos menores. Menores que, como dijo la consellera d'interior Núria Parlon en una entrevista a Catalunya Ràdio, «no son de un centro de menores. Tienen familia».

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A estas alturas el caso no está cerrado. Mientras los dos detenidos como supuestos autores del crimen han ingresado en el centro de Can Llupià, de Barcelona, en régimen cerrado con tratamiento terapéutico para uno de los casos, bajo la calificación provisional de los hechos como homicidio, los Mossos siguen buscando a los otros dos o tres menores que también participaron en la pelea, según han apuntado las investigaciones y los testigos. En todo caso, el autor material de la puñalada sí se encuentra entre los detenidos. Este grupo ya había protagonizado numerosos altercados, y algunos de ellos tienen serios antecedentes, como es el caso del intento de homicidio a un camarero en la calle Divina Pastora de Manresa.