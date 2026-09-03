El bebé de la pareja de Castelló detenida por su homicidio existe y fue el primero nacido en Santa Bàrbara en 2025

Nizan existe, por eso el grupo de Homicidios de la Policía Nacional en València intenta esclarecer qué le ha ocurrido y dónde está, después de haber detenido este miércoles en la capital valenciana a sus padres acusados de homicidio tal y como adelantó en exclusiva Levante-EMV.

Los detenidos, la madre Cristina S. C., de 29 años, y el padre, Jesús A. R., de 35 años, naturales de Castellón, se habían trasladado a vivir a Tarragona hace varios años. Y es allí en la ciudad catalana donde se le pierde la pista al pequeño. Fue la madre, supuestamente, la que contó al abuelo paterno, que vive en Castellón, que Nizan había fallecido y lo habían enterrado en una caja de cartón en casa.

Pesó dos kilos y medio

El alcalde de Santa Bàrbara (Tarragona), Antonio Ollés junto con la concejala de Enseñanza, Elen Estarlich, y los concejales Lluís Gimeno, Laia Pla y Ana Maria Panisello, fueron los encargados de felicitar a Cristina y Jesús, los padres de Nizan, el niño por el que sus padres fueron detenidos en València.

Nizan fue el primer bebé del año 2025, nacido el 14 de enero y pesando dos kilos y medio. Los miembros de la corporación dieron la enhorabuena a los padres y la bienvenida a Nizan como nuevo vecino de la localidad. Fue durante un acto celebrado en el Ayuntamiento de Santa Bàrbara con la idea de implantar una nueva tradición, la de dar la bienvenida al primer bebé del año, felicitando a sus padres y haciéndoles entrega de diferentes obsequios.

Desde el consistorio tarraconense se señaló que esperaban que "Nizan fuera un niño participativo y que quisiera formar parte activa en el máximo número de actividades en el municipio".

En la imagen, la detenida posa con el bebé que se busca y delante con dos de sus hijas menores. Se desconoce por qué el padre no apareció en la fotografía en la recepción municipal en marzo de 2025. Las hijas, tal y como ha publicado este periódico han quedado a cargo del abuelo paterno.

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El grupo de Homicidios de la Policía Nacional en València sigue con la investigación que ha sido declarada secreta.

Fuente: El Periódico de Mediterráneo