Crimen en Manresa
Antiguos educadores de los implicados en el crimen de Manresa eran amigos de la víctima
Los atacantes abordaron a Carles Vilajosana un rato después de que el hombre los separara cuando discutían con otro grupo
Regió7
El golpe que ha supuesto la muerte violenta de Carles Vilajosana en Manresa se extiende por múltiples ámbitos. Más allá de la solidaridad institucional y de la movilización ciudadana, el crimen tiene múltiples dimensiones humanas. Y una de ellas afecta a algunos de los formadores que, en el pasado, habían trabajado con los menores de edad implicados en el homicidio, ya que tenían una relación de amistad con la víctima.
Vilajosana, que en el momento de los hechos se dedicaba a la jardinería, era muy popular en la ciudad y en parte de la comarca del Bages. Por su edad (45 años), intereses y trayectoria vital, había coincidido con educadores de los chicos que ahora están siendo investigados por su presunta relación con el apuñalamiento mortal, en la calle y de madrugada.
Antes de este desenlace, el propio perjudicado había intentado separar a los cuatro menores que lo atacaron mortalmente de otro grupo con el que se estaban peleando. Cuando volvieron a coincidir, se perpetró el homicidio, según han explicado los testigos a los Mossos d'Esquadra.
El historial de los arrestados y de algunos de sus amigos incluye múltiples conflictos, antecedentes policiales, dificultades familiares y discontinuidad en la educación. De momento, dos integrantes del colectivo, de 15 y 16 años, ya están privados de libertad, y sus compañeros, identificados y perseguidos.
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Fuente: Regió7
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