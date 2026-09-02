Porqué cada vez más gente está empezando a tomar magnesio: un elemento que debes incluir en tu dieta

En los últimos años, el magnesio ha ganado protagonismo en el mundo de la nutrición y la salud. Este mineral es esencial para numerosas funciones corporales, y su déficit podría estar más extendido de lo que se pensaba. La creciente concienciación sobre su importancia ha llevado a muchas personas a considerar su inclusión en la dieta diaria.

El magnesio participa en más de 300 reacciones bioquímicas en el cuerpo humano. Desde la regulación de la función muscular y nerviosa hasta la síntesis de proteínas, la salud ósea y la regulación de la glucosa en sangre, este mineral es fundamental para el bienestar general. Su contribución al mantenimiento de un ritmo cardíaco normal y al soporte del sistema inmunológico no puede subestimarse.

A pesar de su importancia, muchas personas no obtienen la cantidad diaria recomendada de magnesio. Factores como una dieta pobre en alimentos ricos en nutrientes, el estrés, y ciertas condiciones médicas pueden contribuir a esta deficiencia. Los síntomas de una baja ingesta de magnesio incluyen calambres musculares, fatiga, debilidad y, en casos extremos, arritmias cardíacas.

Incorporar magnesio a través de la dieta es una manera efectiva de asegurar un suministro adecuado. Los alimentos ricos en magnesio incluyen las espinacas, almendras, anacardos, semillas de calabaza y granos enteros como el arroz integral. También se encuentra en productos lácteos, pescado y algunas frutas, como los plátanos y los aguacates.

Para aquellos que encuentran difícil cubrir sus necesidades de magnesio solo a través de la dieta, los suplementos pueden ser una opción viable. Sin embargo, es importante consultar a un profesional de la salud antes de comenzar cualquier régimen de suplementación, ya que un exceso de magnesio también puede causar efectos adversos, como diarrea y problemas gastrointestinales.

El magnesio no solo es crucial para el bienestar físico, sino también para la salud mental. Estudios han sugerido que una adecuada ingesta de magnesio puede ayudar a mejorar el estado de ánimo y reducir los síntomas de ansiedad y depresión. Este mineral juega un papel en la regulación de neurotransmisores que afectan el estado de ánimo, lo que lo convierte en un aliado potencial en el manejo del estrés.

Muchas personas asocian la salud ósea únicamente con el calcio, pero el magnesio también es vital para mantener huesos fuertes. El magnesio ayuda a convertir la vitamina D en su forma activa, que es esencial para la absorción de calcio. La deficiencia de magnesio puede, por lo tanto, afectar negativamente la salud ósea y aumentar el riesgo de osteoporosis.

Athletes y deportistas también están reconociendo los beneficios del magnesio para mejorar el rendimiento. Este mineral ayuda a transportar el azúcar en la sangre a los músculos y a eliminar el lactato, que puede acumularse durante el ejercicio y causar fatiga. Por lo tanto, una adecuada ingesta de magnesio puede mejorar la resistencia y reducir la aparición de calambres musculares.

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Incluir suficiente magnesio en la dieta diaria es más que una tendencia; es una necesidad para mantener una buena salud. Tanto si se opta por obtenerlo a través de alimentos ricos en magnesio como si se considera la suplementación, es esencial asegurarse de que el cuerpo recibe la cantidad adecuada. Este enfoque no solo apoya la nutrición y el bienestar físico, sino también el mental, ofreciendo un enfoque integral para una vida saludable.

Fuente: La Nueva España