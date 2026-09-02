Catalunya cierra el verano más cálido de su historia: 3 grados por encima de la media en gran parte del territorio

El verano meteorológico de 2026 es el más cálido registrado en Catalunya, según datos del Servei Meteorològic de Catalunya (Meteocat). La temperatura media del conjunto del territorio durante los meses de junio, julio y agosto se convierte en la más elevada jamás medida desde que hay registros (periodo 1991-2020). La anomalía respecto a la media es de exactamente 3,0°C en más del 80% de Catalunya. Y en algunas zonas como el Pirineo Occidental, la plana de Vic y otros puntos del interior, la anomalía de la temperatura del verano ha superado los más de 4,0°C.

De esta forma, se superan los veranos de 2022, 2003 y 2025, que eran los más cálidos hasta la fecha. "La temperatura máxima durante el día ha sido la que más ha contribuido a este carácter extremadamente cálido del verano, aunque la temperatura mínima nocturna también se ha mantenido muy elevada", señalan los expertos del Meteocat. En cuanto al calor nocturno, precisamente se han contabilizado 59 noches tórridas (la temperatura nocturna no baja de 25°C) en Barcelona.

Durante el día, destacan las 20 jornadas con temperaturas iguales o superiores a los 40°C en alguna estación de la red de estaciones automáticas del Meteocat. La ciudad de Lleida, por ejemplo, ha acumulado 15 días de calor extremo por encima de los 40°C.

Efectos de las lluvias torrenciales en Torredembarra / Policia Local de Torredembarra

A pesar de que en toda la red no hay datos constantes anteriores a 1991, sí existen muchos puntos de medición históricos con más de 75 años de datos, a los que se suman el Observatorio del Ebro y el Observatorio Fabra, con registros centenarios. "En estos puntos, también se ha confirmado que este ha sido el verano más cálido de la serie, lo que demuestra que el comportamiento de las temperaturas ha sido generalizado", detallan desde el servicio.

Pocas lluvias

Además de las temperaturas elevadas, el verano ha sido muy seco en buena parte de Catalunya, con la excepción del Camp de Tarragona, que sufrió episodios de precipitaciones localizadas y muy abundantes en agosto. En el resto del territorio, los tres últimos meses fueron "secos" o "muy secos". En el Segrià, el Montsià, el Baix Ebre y el Pla d'Urgell, la precipitación acumulada incluso fue inferior a los 10 litros per metro cuadrado.

De hecho, alguna estación, como la de Mollerusa, todavía registra una racha seca (días consecutivos sin lluvia o con precipitaciones inferiores a 1 litro) que continúa activa. "Estos datos son importantes para destacar que en algunas zonas de Ponent y del valle del Ebro prácticamente no ha llovido durante todo el verano", sostiene Aleix Serra, técnico del Meteocat. En las estaciones de El Vendrell (Baix Penedès) y Torredembarra (Tarragonès), en cambio, se ha medido el verano más lluvioso de sus 25 y 26 años respectivos de registros, tras el episodio de lluvias torrenciales de finales de agosto.