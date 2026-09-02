Una startup española comercializa más de 5.000 móviles adaptados para mayores, con una edad media de 82 años

La startup Maximiliana nació en Zaragoza en 2020, cuando Jorge Terreu, por aquel entonces estudiante de ingeniería informática de Erasmus en Francia, inventó un teléfono adaptado con el que poder hablar con su abuela, Maximiliana, que tenía 88 años y no sabía manejar bien el móvil. Su abuela estaba encantada con el invento, por lo que Jorge decidió ayudar a otros mayores, que no saben utilizar smartphones, a comunicarse mejor con sus familias. Así surgió la idea de ampliar el proyecto, del que ahora se benefician más de 5.000 mayores y 20.000 de sus familiares, según ha informado la startup este lunes.

El móvil Maximiliana es un smartphone adaptado a personas mayores con dificultades para manejar la tecnología. Sus familias pueden configurarlo a través de una aplicación de control, que les permite además ver la ubicación GPS del móvil, para saber siempre donde se encuentra su allegado, conocer cuánta batería le queda y hacer cualquier ajuste. Desde la aplicación, se pueden meter los contactos con sus fotos, cambiar funcionalidades o añadir cualquier aplicación, para que el usuario no tenga que hacer nada, si no sabe o no quiere.

Las llamadas se pueden realizar tocando dos veces la foto de un contacto y las videollamadas pueden descolgarse solas. El teléfono está, por tanto, preparado para que acciones como contestar, recibir una llamada o hacer una videollamada no dependan de saber desenvolverse por menús, aplicaciones o configuraciones.

La edad media de los 5.000 usuarios es de 82 años. El 60% usaba un móvil sencillo, con teclado y sin internet. Otro 25% tenía smartphone pero les resultaba demasiado complicado de utilizar y cerca de un 15% no tenía teléfono.

Uso elevado

Además, los registros indican que los usuarios realizan más llamadas entrantes que salientes, lo que según la startup supone un "logro de funcionalidad". En los últimos siete días, los más de 5.000 mayores han realizado más de 150.000 llamadas y videollamadas y han acumulado 6.518 horas de conversación, lo que equivale a más de nueve meses seguidos. Según la empresa española, estos datos demuestran que "el reto no es enseñar a los mayores a adaptarse a la tecnología, sino que es la propia tecnología la que debe adaptarse a ellos".

En los últimos meses, Maximiliana ha desarrollado la Cámara Carmina y la Galería Gloria, dos aplicaciones destinadas a simplificar acciones como hacer o ver vídeos y fotografías en el teléfono. Ambas ya están integradas en los móviles Maximiliana, pero están disponibles también en Google Play y App Store para que puedan ser utilizadas por personas que no tengan contratado este servicio.

Además, los nombres mantienen la lógica que dio origen a la propia marca. Igual que Maximiliana, es el nombre de la abuela de Jorge Terreu, cada aplicación tendrá nombres vinculados a la generación de los más mayores, para mantenerles en el centro del proyecto.