La subida de las temperaturas dejará valores "muy intensos" para septiembre pero sin llegar a ola de calor

Después de dos semanas con temperaturas bastante contenidas dentro del contexto del verano, el calor vuelve a ser protagonista en buena parte de España. La entrada de una masa de aire cálido y seco, que ya se percibe en muchos puntos desde este miércoles, provocará un ascenso progresivo de las temperaturas, con valores especialmente altos entre el jueves y el viernes.

La Aemet (Agencia Estatal de Meteorología), que ha activado avisos amarillos y naranjas en varias zonas, advierte de que el episodio irá acompañado además de polvo en suspensión y de una fuerte insolación, dos factores que contribuirán a disparar aún más las temperaturas. Aunque los valores serán "muy elevados" para comienzos de septiembre, la previsión apunta a que el episodio se quedará por debajo de los criterios necesarios para ser considerado una ola de calor.

Turistas disfrutan del baño en una playa de Barcelona durante una jornada de altas temperaturas. / Zowy Voeten / EPC

En los valles de la mitad sur peninsular se alcanzarán los 36 grados, mientras que en el valle del Guadalquivir se podrán superar los 39. También hará calor en el valle del Ebro, en zonas del nordeste y en el interior de Mallorca, donde los termómetros se moverán en torno a los 35 grados.

40 grados

Según los pronósticos, el jueves será uno de los días más calurosos y se pueden rebasar los 40 grados en el sur. "La llegada de aire cálido desde el sur intensificará las temperaturas sobre todo en el oeste y el norte de la Península", confirman desde Aemet.

El calor también hará acto de presencia durante la noche. Las temperaturas mínimas se mantendrán por encima de lo habitual y se esperan noches tropicales (registros que no bajan de los 20 grados), algo poco común en septiembre, en el sur y en el Mediterráneo.

La situación, a partir del viernes, será más incierta, puesto que la evolución de la dana situada al suroeste de la Península podría favorecer un aumento de la nubosidad y de la inestabilidad, con posibilidad de tormentas y abundante polvo en suspensión.

Aun así, con la previsión actual, las temperaturas todavía podrían seguir subiendo en el área mediterránea y en el Cantábrico, con más de 38 grados en algunos puntos del este de esta última zona. También se podrían superar los 40 grados en el valle del Ebro. En cambio, a través del oeste de la Península comenzará a entrar aire más fresco procedente del Atlántico, lo que favorecerá un descenso de las temperaturas.

Fin del calor

Es a partir del próximo sábado cuando se prevé que el calor empiece a bajar de forma más clara, primero en el oeste y luego en el Mediterráneo. Pero de todas formas, los valores registrados seguirán por encima de la media durante estas primeras semanas de septiembre.

Cabe señalar que este episodio también aumenta el riesgo de incendio forestal. Las condiciones secas, el calor intenso y la posibilidad de tormentas con poca precipitación elevarán el peligro en muchos territorios de España.