Un poema de Octavio Paz y un texto sobre el lenguaje sexista dan inicio a la repesca de las PAU, las últimas en septiembre

Un total de 9.004 estudiantes se han presentado a la convocatoria extraordinaria de las Pruebas de Acceso a la Universidad (PAU) en Catalunya, de los cuales más de 4.000 se presentan unicamente a las pruebas que permiten subir nota. La fase extraordinaria ha comenzado este miércoles con el examen de Lengua Castellana y Literatura y finalizará el próximo viernes con las últimas pruebas de la fase de admisión, correspondientes a asignaturas como Literatura Castellana, Historia del Arte o Química.

La jornada de este miércoles ha incluido también la prueba de Lengua Extranjera, donde los alumnos pueden elegir entre Inglés, Alemán, Francés o Italiano. Por último, en la fase de admisión están los exámenes de Física y Geografia entre otras asignaturas.

Sexismo lingüístico y lenguaje inclusivo

La comprensión lectora del exámen de Lengua Castellana y Literatura se ha basado en un fragmento del libro 'Género gramatical y discurso sexista' de María Márquez, centrado en el sexismo lingüístico y en la relación entre el lenguaje y la realidad social.

En relación con este tema, en el apartado de la expresión escrita los estudiantes han tenido que reflexionar sobre la posible relación entre el uso del lenguaje y las desigualdades de género. Debían elaborar un texto defendiendo su posición sobre si la lengua puede reproducir comportamientos o ideas sexistas y valorar hasta qué punto modificar determinados usos lingüísticos puede ayudar a avanzar hacia una sociedad más igualitaria.

Octavio Paz en el apartado literario

En el apartado de saber literario, el protagonista ha sido el mexicano Octavio Paz y su poema 'Decir: hacer', en el que el autor reflexiona sobre la relación entre la poesía, el lenguaje y la realidad, y sobre la capacidad de las palabras para convertirse también en una forma de acción.

A partir del poema, los alumnos debían identificar su tema principal y explicar el significado de algunos de sus versos, además de analizar cómo está construido el texto. La prueba también les pedía reconocer diferentes recursos literarios empleados por Paz, como el paralelismo, la antítesis, la anáfora, la personificación o el quiasmo.

Consulta aquí el examen de Lengua Castellana y sus correcciones. El resto de exámenes de este miércoles se pueden consultar aquí.

Los resultados de los exámenes se podrán conocer el 16 de septiembre. La convocatoria extraordinaria de las PAU de este año será la última que se celebre en septiembre. A partir del próximo año se adelantarán los exámenes al mes de julio para que los estudiantes que se presenten puedan conocer los resultados antes del mes de agosto y, por lo tanto, puedan comenzar el curso universitario como el resto de alumnos.