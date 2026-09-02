Las dos principales hipótesis de la policía sobre el crimen de Carles Vilajosana

Los Mossos d'Esquadra trabajan con dos hipótesis principales para explicar el crimen que la madrugada del domingo al lunes costó la vida a Carles Vilajosana, jardinero de 45 años apuñalado mortalmente en la calle Sant Jaume.

La policía, que está llevando a cabo las pesquisas que dirige la instancia judicial que estaba de guardia en la capital del Bages en el momento de los hechos, ya ha detenido a dos menores de edad, de 15 y 16 años, y tiene identificados a otros dos por su presunta participación en el suceso.

Los agentes atribuyen a uno de los dos chicos arrestados la autoría material de la agresión, aunque consideran que la intervención del otro es igualmente delictiva. También disponen de elementos suficientes para pensar que los dos jóvenes que todavía no han sido atrapados intervinieron en el homicidio.

Los investigadores trabajan a partir de la siguiente línea argumental. El crimen se perpetró después de que la víctima, padre de dos gemelos y muy popular en la ciudad y la comarca, hubiera asistido al correfoc de la Fiesta Mayor de Manresa. En paralelo, una hora antes de que apareciera su cuerpo, los vecinos de la zona habían oído el ruido que provocaba un grupo de chicos muy alterados.

La incógnita que deben resolver los Mossos d'Esquadra se refiere a las circunstancias que rodean la coincidencia del damnificado y los menores. Una de las posibilidades valoradas es que el hombre presuntamente tratara de separarlos porque se estaban peleando; la otra, que lo abordaran y lo persiguieran, supuestamente para atracarlo.

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Los Mossos d'Esquadra se enfrentan a las dificultades derivadas de los silencios, las lagunas y las contradicciones de las declaraciones obtenidas hasta ahora. Mientras confirman si algún implicado tiene antecedentes policiales por un incidente similar, los agentes confían en que el interrogatorio a los otros dos sospechosos aclare más detalles del episodio.