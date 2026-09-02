Unas pizzas son el posible origen de una intoxicación por estupefacientes en la Seu d’Urgell

Los Mossos d'Esquadra investigan una posible intoxicación alimentaria en un restaurante de la Seu d'Urgell después de que varias jóvenes fueran atendidas de urgencia en la Fundació Sant Hospital la noche del pasado viernes, coincidiendo con el inicio de la fiesta mayor de la ciudad. Cinco de las afectadas, que compartían mesa en el mismo restaurante, han presentado una denuncia; una sexta persona también habría sufrido síntomas, aunque más leves, y por el momento no ha denunciado, según ha podido saber la ACN.

Las jóvenes empezaron a encontrarse mal poco después de cenar en el establecimiento, donde habían consumido pizza. Las primeras analíticas médicas apuntan a indicios compatibles con la ingesta de una sustancia estupefaciente, aunque la investigación todavía debe determinar el origen exacto de la intoxicación.

El cuerpo policial ha abierto diligencias por un presunto delito contra la salud pública y otro delito de lesiones, y el procedimiento ya se ha trasladado al tribunal de instancia de la Seu d'Urgell. Los Mossos mantienen el restaurante cerrado de forma cautelar mientras continúa la investigación.

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Este pasado lunes, técnicos de la Unidad de Investigación de los Mossos, junto con la Unidad Administrativa, encargada de revisar la documentación del local, y personal de Sanidad, inspeccionaron el establecimiento. Los investigadores no descartan que pueda haber más personas afectadas que todavía no se hayan puesto en contacto con la policía.