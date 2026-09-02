Parlon dice que los menores detenidos por el crimen en Manresa son nacidos en Catalunya y carga contra los discursos «de odio»

La consejera de Interior, Núria Parlon, ha destacado que los dos detenidos por el crimen en Manresa son nacidos en Catalunya. En una entrevista en Catalunya Ràdio, Parlon ha insistido en que los menores tenían familia y ha precisado que uno de ellos tenía padres catalanes y el otro padres inmigrantes, si bien ambos jóvenes habían nacido en Catalunya. Preguntada por mensajes difundidos por Ignacio Garriga (Vox) o Sílvia Orriols (Aliança Catalana), Parlon ha criticado que se aproveche un hecho «gravísimo» y doloroso para generar «odio» haciendo asociaciones «oportunistas y xenófobas». Ha advertido que no se puede «jugar con el enfrentamiento» ni «manipular información» para generar odio. También ha remarcado que los detenidos no eran menores no acompañados ni vivían en ningún centro de menores.

Parlon ha lamentado los hechos y ha expresado sus condolencias a familiares, amigos y vecinos del pueblo de la víctima. Por ahora, ha apuntado, las primeras hipótesis señalan que los hechos ocurrieron hacia las 5.10 h de la mañana a raíz de una pelea entre cuatro o cinco personas en cada bando y acabó con el grave incidente.

La titular de Interior ha indicado que la investigación está abierta y la Divisió d'Investigació Criminal (DIC) está trabajando para esclarecer las circunstancias de los hechos y si hay otras personas implicadas. También ha concretado que los detenidos serán trasladados durante la mañana a la fiscalía de Barcelona, donde pasarán a disposición judicial.

Por un lado, Parlon ha asegurado que se trabaja para retirar armas blancas del espacio público y ha indicado que la policía debe hacer su trabajo en la investigación y las detenciones. Sin embargo, ha advertido que en un caso como los hechos sucedidos en Manresa la resolución no puede ser «exclusivamente con herramientas policiales». «Tenemos que reflexionar sobre qué nos está pasando como sociedad», ha indicado remarcando que los menores tenían familia. «Ante la violencia más preocupante, esto requerirá otros enfoques que no son exclusivamente policiales», ha dicho refiriéndose a variables «educacionales» o «familiares».

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Preguntada por mensajes difundidos por Garriga u Orriols, la consejera ha apuntado que como representantes institucionales deberían saber que «no se puede hacer espectáculo» de ciertas informaciones y ha pedido dejar trabajar a la policía. Así, ha lamentado que haya quien aproveche unos hechos «gravísimos» para hacer asociaciones «xenófobas». «Tendremos que denunciar estas conductas porque generar odio tiene una gravedad extrema», ha concluido.

Fuente: Regió7