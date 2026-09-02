Crimen en Manresa
Parlon dice que los menores detenidos por el crimen en Manresa son nacidos en Catalunya y carga contra los discursos «de odio»
La consejera pide «no jugar con el enfrentamiento» haciendo asociaciones «oportunistas y xenófobas»
ACN
La consejera de Interior, Núria Parlon, ha destacado que los dos detenidos por el crimen en Manresa son nacidos en Catalunya. En una entrevista en Catalunya Ràdio, Parlon ha insistido en que los menores tenían familia y ha precisado que uno de ellos tenía padres catalanes y el otro padres inmigrantes, si bien ambos jóvenes habían nacido en Catalunya. Preguntada por mensajes difundidos por Ignacio Garriga (Vox) o Sílvia Orriols (Aliança Catalana), Parlon ha criticado que se aproveche un hecho «gravísimo» y doloroso para generar «odio» haciendo asociaciones «oportunistas y xenófobas». Ha advertido que no se puede «jugar con el enfrentamiento» ni «manipular información» para generar odio. También ha remarcado que los detenidos no eran menores no acompañados ni vivían en ningún centro de menores.
Parlon ha lamentado los hechos y ha expresado sus condolencias a familiares, amigos y vecinos del pueblo de la víctima. Por ahora, ha apuntado, las primeras hipótesis señalan que los hechos ocurrieron hacia las 5.10 h de la mañana a raíz de una pelea entre cuatro o cinco personas en cada bando y acabó con el grave incidente.
La titular de Interior ha indicado que la investigación está abierta y la Divisió d'Investigació Criminal (DIC) está trabajando para esclarecer las circunstancias de los hechos y si hay otras personas implicadas. También ha concretado que los detenidos serán trasladados durante la mañana a la fiscalía de Barcelona, donde pasarán a disposición judicial.
Por un lado, Parlon ha asegurado que se trabaja para retirar armas blancas del espacio público y ha indicado que la policía debe hacer su trabajo en la investigación y las detenciones. Sin embargo, ha advertido que en un caso como los hechos sucedidos en Manresa la resolución no puede ser «exclusivamente con herramientas policiales». «Tenemos que reflexionar sobre qué nos está pasando como sociedad», ha indicado remarcando que los menores tenían familia. «Ante la violencia más preocupante, esto requerirá otros enfoques que no son exclusivamente policiales», ha dicho refiriéndose a variables «educacionales» o «familiares».
Preguntada por mensajes difundidos por Garriga u Orriols, la consejera ha apuntado que como representantes institucionales deberían saber que «no se puede hacer espectáculo» de ciertas informaciones y ha pedido dejar trabajar a la policía. Así, ha lamentado que haya quien aproveche unos hechos «gravísimos» para hacer asociaciones «xenófobas». «Tendremos que denunciar estas conductas porque generar odio tiene una gravedad extrema», ha concluido.
Fuente: Regió7
- Quejas por la nueva fórmula de acceso de La Meva Salut: 'Muestra cero sensibilidad con las personas mayores
- La sonda 'BebiColombo' inicia su aproximación a Mercurio ocho años después de su lanzamiento
- España plantará 3,5 millones de árboles para ayudar a la restauración de la naturaleza a nivel europeo
- Aemet avisa de la llegada de danas y más lluvias de lo habitual en otoño: 'La temperatura del agua es un ingrediente que complica aún más las cosas
- La preocupante desaparición de Sara: su moto fue encontrada junto a sus sandalias en una zona montañosa de Badalona
- La renovación del DNI se atasca en Catalunya: sin fecha en las comisarías hasta octubre y citas lejos de casa
- Cinco heridos en un accidente múltiple entre un camión y tres turismos en la AP-7 en el Vendrell
- Los 85.000 docentes catalanes se incorporan hoy a los centros educativos con la mirada puesta en la huelga del día 8