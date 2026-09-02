Acceso a la universidad
Notas de corte 2026 en Catalunya: buscador y lista por carreras
Notas de corte 2026 en Barcelona: buscador y lista por carreras
Cuaderno de verano para la universidad pública
La Conselleria de Recerca i Universitats hizo publicas, a principios de julio, las notas de corte de acceso a las universidades públicas catalanas: las de Barcelona (UB, UAB, UPC y UPF), Girona (UdG), Lleida (UdL), Tarragona (URV) y Vic.
La nota de corte es la nota de admisión más baja con que un estudiante ha conseguido una plaza en un grado universitario. No es una nota fija, sino que varía cada año en función de la demanda y las plazas disponibles. Si hay más demanda que plazas, las solicitudes se ordenan de mayor a menor nota hasta que completar todas las plazas. La nota de corte es la nota del último estudiante que ha obtenido plaza aquel año.
Con el objetivo de facilitar la consulta, EL PERIÓDICO pone a disposición de los lectores un completo buscador para consultar las notas de corte de 2026 en Catalunya por nombre del grado (en catalán), facultad o nota. Esta herramienta resulta clave para escoger la carrera que se quiere hacer y planificar la preinscripción universitaria.
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