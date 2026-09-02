La práctica de la marcha nórdica se dispara de la mano de mayores de 50 años: "Pasé de no tener masa muscular a tener una movilidad perfecta"

Guillermo Solana venía aquel día de agosto de 2021 de practicar barranquismo en la zona de Panticosa cuando la vida se le fundió a negro en la carretera. Amante de la montaña, era un asiduo de la espeleología en sitios inhóspitos, complicados, pero fue aquel accidente al chocar su coche contra un autobús el que le llevó a la UCI seis días. La espalda destrozada, los pulmones perforados y numerosas secuelas más. Le dijeron que había tenido suerte en salvar la vida y quizá poder volver a andar con normalidad. "Estuve bastante grave. Los médicos me decían que mi única recuperación sería estar tumbado, andar y volverme a tumbar", recuerda. Tenía 52 años.

Hacía tiempo una expareja le había enseñado la técnica del 'nordic walking', la actividad física nacida en Finlandia para entrenar a esquiadores usando bastones y que se había convertido en un deporte popular, principalmente en algunos países de la Europa central, por su accesibilidad. "Fue muy duro. No tenía apenas masa muscular, pero empecé poco a poco con los bastones. De un portal a otro. Cuando los médicos me veían no se lo creían, decían que era una recuperación de la leche". Hoy, cinco años después, no tiene dolores y su movilidad es "perfecta": "Todo fue gracias a la marcha nórdica".

Los médicos destacan el beneficio que tiene para personas con afecciones cardiovasculares o que han sufrido lesiones: "Es un deporte poco lesivo"

"Cuando la vida te da un revés, te hace centrarte. Despiertas también", asegura Guillermo, que de aquellas abandonó su trabajo de técnico de sonido y comenzó a hacer cursos, a formarse, "porque vi que la marcha nórdica era muy efectiva". "Tenía que enseñarla para ayudar a otras personas. Cuando alguien te viene y te dice que tiene dolores aquí o allá, no hay ningún problema. Si puedes caminar puedes hacer marcha nórdica; aunque no estés bien físicamente la puedes ejecutar", asegura el fundador y director de Nordicamos, un club que da clases ahora a cientos de personas por diferentes lugares de la sierra de Madrid.

"Cuando alguien te viene y te dice que tiene dolores aquí o allá, no hay ningún problema. Si puedes caminar puedes hacer marcha nórdica" Guillermo Solana — Creador y director de Nordicamos

Según un estudio universitario publicado en la Revista Española de Educación Física y Deportes -REEFD- y elaborado por David Cerro y Javier Agorreta, la edad media de los practicantes de este deporte, a caballo entre el ocio y la actividad saludable, es de 52,5 años. Es ligeramente más practicado por hombres que por mujeres y la mitad de los que lo ejercitan de forma habitual lo hacen entre tres y seis horas semanales y suelen hacerlo dentro del paraguas de clubes deportivos o asociaciones de turismo activo. Además, no exige estar en alta montaña para practicar, sino que también se puede practicar en zonas urbanas.

La facilidad para empezar y el hecho de que no es una práctica lesiva para las articulaciones es uno de los principales motivos por lo que este deporte, que, aunque parezca sencillo, exige una técnica muy depurada para practicarlo bien, vive un resurgir en España, sobre todo entre las personas mayores de 50 años. Reconocido como disciplina deportiva hace justo diez años, desde la Federación Española de Deportes de Montaña y Escalada (FEDME) estiman que es practicado por decenas de miles de personas, si bien no hay datos precisos, ya que hay más de 250.000 licencias de deportes de montaña, pero no están desagregadas por modalidades.

Guillermo Solana, fundador y director de Nordicamos, una escuela de aprendizaje de marcha nórdica, practicando este deporte por la sierra de Madrid. / NORDICAMOS

La práctica de este deporte, según diversos estudios, mejora la salud cardiovascular y metabólica y se recomienda en programas de prevención y rehabilitación de enfermedades crónicas, como la hipertensión arterial y la diabetes tipo 2, además de en pacientes con enfermedades neurodegenerativas o parkinson. "Se ejercita el core, se activa la bomba cardiaca, mejorando la capacidad pulmonar, y se mejora la fuerza y la resistencia", explica Delfín Couto, médico especialista en angiología y cirugía vascular.

"Se ejercita el core, se activa la bomba cardiaca, mejorando la capacidad pulmonar, y se mejora la fuerza y la resistencia" Delfín Couto, médico especialista en angiología y cirugía vascular

"Vamos avanzando. El 85% de las personas que hacen senderismo lo practican porque han incorporado el apoyo como parte del ejercicio. Los bastones se están empezando a usar en el 'trail running' también. Sales cualquier día por el parque de El Retiro y ves a varios grupos", asegura Teresa Campuzano, vicepresidenta de Federación, que tiene claro los beneficios del deporte: "Con la marcha nórdica se consumen más calorías [bien practicado y a buen ritmo puedes quemar 500 calorías en una hora] y se ejercitan más músculos y el tren superior".

Impulso de las administraciones

El deporte está viviendo un impulso muy importante por parte de las administraciones. En Catalunya, el Departament de Territori tiene ya sobre la mesa el proyecto para adaptar rutas de estaciones de esquí para practicar la marcha nórdica y otras modalidades como el senderismo o el ciclismo durante todo el año. Un plan que va en la línea del objetivo de desestacionalizar las estaciones de esquí. "Queremos un modelo 365 y sostenible", señalan desde la conselleria, que ha empezado por las estaciones de Aransa y Lles.

Un grupo practica nordic walking en plena naturaleza en una sesión de entrenamiento organizada por Global Nordic Walking. / CEDIDA

En Madrid, el ayuntamiento tiene un programa específico denominado 'Marcha Nórdica por Madrid', integrado en Deporte en la Calle, con sesiones prácticas para enseñar la técnica en centros deportivos. En siete años ha pasado de 500 a 2.000 inscritos.

"Ahora mismo salen 53 grupos de unas 25 personas. Salen no solo de polideportivos, sino de centros de salud del ayuntamiento. Es fantástico porque para gente que no ha practicado deporte nunca o lleva años inactiva es la forma de ponerse en marcha", precisa Campuzano, que destaca que la marcha nórdica "no es un deporte de alto impacto" y, además, permite "socializar mucho". El espectro de la gente que lo practica va desde los ocho hasta los 80 años. "Hay gente que compite de forma internacional en la categoría de más de 70 años", añade.

La postura y movimientos deben aprenderse para practicar la marcha nórdica con la mayor efectividad. / NORDICAMOS

"Es un deporte fácil de aprender y cada vez hay más demanda. Apostamos porque la gente sea autónoma y no dependa de un grupo para salir", añade José Antonio Sánchez, uno de los precursores en España de la enseñanza de marcha nórdica con Global Nordic Walking, una escuela nacida en 2014 por la que han pasado miles de personas, desde los siete a los 87 años, "siendo la media de edad 57 años; es un deporte fabuloso para familias".

Según este experto, mucha gente viene rebotada del 'jogging' o del 'running', deportes que "pasado el tiempo pueden ser lesivos" y abogan por la marcha "porque es respetuosa con las rodillas y ayuda a la parte superior, ejercitando torso y espalda". Eso sí, explica, hay que "usar los bastones de un modo concreto, apuntando al suelo y atrás las puntas para impulsarme con los brazos hacia adelante. Si se hace así es un deporte redondo. En vez de dos piernas tienes cuatro". Para Sánchez el componente social es "muy importante" porque al practicarlo en grupo y normalmente en zonas de naturaleza supone además "un bálsamo para la mente".