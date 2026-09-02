Manresa reclama justicia por Carles Vilajosana con un minuto de silencio que ha reunido a más de 200 personas

Más de 200 personas se han concentrado este miércoles al mediodía en la plaza del Ayuntamiento de Manresa para guardar un minuto de silencio en memoria de Carles Vilajosana, muerto de forma violenta la madrugada del martes en la calle de Sant Jaume. El acto ha comenzado a las 12 del mediodía y ha reunido a representantes de las instituciones, de los partidos políticos y una amplia representación de la ciudadanía. Un largo minuto de silencio que ha comenzado con las campanas de la Seu, y que, junto al alcalde de Manresa, Marc Aloy, y al consejero de Justicia, Ramon Espadaler, también ha contado con la presencia de la madre de los dos gemelos de la víctima, y expareja, y de la exsuegra de Vilajosana. En otros puntos de la plaza también había otros familiares y su actual pareja.

El alcalde de Manresa, Marc Aloy, ha lamentado profundamente los hechos y ha asegurado que «no se pueden volver a repetir». En una intervención marcada por la contundencia, el alcalde ha afirmado que la sociedad ha fallado «estrepitosamente» cuando «menores son capaces de cometer asesinatos».

Aloy también ha reclamado que la justicia actúe con contundencia y ha anunciado que el Ayuntamiento de Manresa se personará como acusación particular contra los presuntos autores del crimen. «Queremos justicia», ha afirmado el alcalde, que ha asegurado que el consistorio «llegará hasta el final con las herramientas que tengamos» para conseguirla.

En el acto también estaba la delegada del Govern en la Catalunya central, Elia Tortolero, representantes de todas las fuerzas políticas con representación en el pleno municipal, miembros del Consell Comarcal del Bages y el alcalde de Castellnou de Bages, municipio del que era vecino Carles Vilajosana. La concentración ha contado igualmente con la presencia de alcaldes y representantes de otros municipios de la comarca, y también con miembros de las dos comunidades islámicas de la ciudad.

En este sentido, Noureddine El Benadi, presidente de la comunidad islámica de Manresa, ha dicho que han querido «acompañar a la familia en esta situación difícil. Es como si fuera una persona más de nuestra familia, que hemos perdido y con esta situación que no le gusta a nadie». En referencia a la utilización política de estos hechos, señalando a su comunidad, El Benadi decía que «somos una sociedad. Y tenemos que unirnos todos en esta situación, buscando la convivencia, no para dividir. Unos lo hacen y los otros lo pagan».

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Durante un largo minuto, la plaza del Ayuntamiento ha quedado en silencio en recuerdo de Vilajosana. El acto ha querido expresar el pésame de la ciudad y, al mismo tiempo, la condena por unos hechos que han conmocionado a la ciudad. Al terminar el minuto, una larga ovación ha roto el silencio, en un acto que ha congregado también a numerosos medios de comunicación de Catalunya y del estado.