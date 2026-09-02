Alonso Caballero, jefe de la Policía Local de la Jonquera, denunciará a la Seguridad Social después de denegarle la jubilación

El jefe de la Policía Local de la Jonquera, Alonso Caballero, ha decidido llevar a los tribunales al Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) después de la denegación de la jubilación. Caballero tendrá que reincorporarse como jefe del cuerpo este martes, después de que la Seguridad Social no aprobara su jubilación, por no cumplir la edad mínima. Caballero, sin embargo, aporta un estudio del mismo INSS donde se especifica que se podía jubilar el 1 de agosto de 2026. Con este documento, el Ayuntamiento de la Jonquera decretó la baja de Caballero y ahora tiene que readmitirlo porque el informe definitivo deniega su jubilación. El policía carga contra el sistema que considera "anacrónico" y avisa de que hay muchos más casos como el suyo.

Hace un mes, Alonso Caballero dejaba de ser el jefe de la Policía Local de la Jonquera porque se jubilaba. Este martes, sin embargo, tendrá que reincorporarse a su puesto de trabajo, porque, finalmente, la Seguridad Social le ha denegado la jubilación por no cumplir la edad mínima exigida. Caballero, sin embargo, ha decidido llevar a los tribunales la decisión del INSS. De momento, ha recurrido la denegación, pero tiene claro que denunciará los daños y perjuicios que le ha supuesto.

El jefe de la Policía Local de la Jonquera, Alonso Caballero, señala la fecha de jubilación / Gerard Vilà (ACN)

El policía sostiene que en 2024 fue al INSS a informarse sobre en qué momento podía hacer efectiva la jubilación. Fue entonces cuando le comunicaron el 1 de agosto de 2026, dado que tendría 59 años y que lleva casi 46 años cotizados.

Con este documento, Caballero presentó una instancia en el Ayuntamiento de la Jonquera para que hiciera efectiva su baja "tal como marca el protocolo". El problema ha sido que la resolución definitiva llega una vez que ya se le ha dado de baja y eso ha provocado que "quede en un limbo". "El Ayuntamiento actuó como debía, el problema no son los ayuntamientos", explica.

El policía señala que no tenía "ninguna pretensión" de jubilarse antes o después, pero que le dijeron la fecha y lo hizo efectivo. "Da la sensación de que yo he hecho las cosas mal y nada más lejos de la realidad. Es un sistema anacrónico y una situación insólita", lamenta.

Todo ello, denuncia Caballero, ha provocado que haya tenido que detener un proyecto personal que tenía previsto una vez jubilado y señala que su familia también lo ha pasado mal. "Desde un punto de vista personal te afecta", dice.

Muchos más casos

El de Caballero, sin embargo, no es el único caso en el que un "error de cálculo" provoca que un policía tenga que volver a trabajar, una vez que ya se ha jubilado. Cuando esto ocurre, el Ayuntamiento está obligado a convocar de nuevo la plaza, pero tiene tres años para hacerlo. Eso quiere decir que la persona afectada podría llegar a estar hasta tres años sin cobrar.

Caballero reconoce que el Ayuntamiento de la Jonquera le ha reincorporado enseguida "gracias a la buena relación" que han tenido durante los siete años que ha sido su jefe. "Yo tengo suerte, pero hay compañeros que están meses sin cobrar", argumenta.

En este sentido, el Sindicato de Jefes y Mandos de Policías Locales de Catalunya (SICPOL) da apoyo a Caballero y dice que ha iniciado una recogida de casos entre afiliados, jefes de plantilla y mandos de diferentes escalas y cuerpos policiales de Catalunya, con el objetivo de determinar el alcance real de la problemática.

Al mismo tiempo, SICPOL ha elaborado un protocolo preventivo de jubilación anticipada para sus afiliados, que recomienda empezar a preparar el expediente con meses de antelación, revisar la vida laboral y los certificados de servicios y presentar la solicitud ante el INSS tan pronto como legalmente sea posible, con especial atención a los periodos de interinidad y a posibles discrepancias en el cómputo.

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El portavoz de SICPOL, Valentí Anadón, considera "inaceptable" la situación y señala que supone "un salto al vacío" para los policías que terminan y que han pedido jubilarse anticipadamente.

Fuente: Diari de Girona