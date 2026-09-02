Más purines
Entidades ecologistas se oponen a la ampliación de Tracjusa para producir biometano
Ipcena califica la resolución de Territori de "arbitraria e interesada", tras haber considerado "no sustancial" la modificación que permite introducir más residuos y purines en el recinto
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Las entidades Ipcena, Ecologistes de Catalunya, La Banqueta de Juneda y la plataforma Aturem la incineradora a Juneda han presentado recursos de reposición contra la autorización de la Generalitat para ampliar el proyecto de la planta de tratamiento de deyecciones ganaderas Tracjusa con el fin de producir biometano. En un comunicado, las entidades consideran "inadmisible" que el proyecto sume el tratamiento de unas 100.000 toneladas más al año sobre las 145.000 toneladas que tiene autorizadas desde 2021 y también denuncian «indefensión» porque la Administración no les ha notificado la resolución, pese a ser parte interesada.
Según indicó a principios de agosto Gap Cooperativa, promotora del proyecto, la nueva autorización permite ampliar la capacidad de tratamiento de la planta de unas 100.000 toneladas anuales de residuos orgánicos a 135.000 toneladas. Asimismo, la empresa mantiene cerca de 80.000 toneladas anuales de deyecciones ganaderas procedentes de explotaciones asociadas a la cooperativa, mientras que incrementa hasta 55.000 toneladas el tratamiento de otros residuos, que deberá aportar el Grupo Griñó y que servirán para aumentar la producción de biogás y, posteriormente, de biometano.
Más toneladas
Las entidades ecologistas consideran que el aumento de las toneladas de residuos que se tratarán no está justificado y piden al Gobierno que considere «improcedente» la resolución aprobada el pasado 21 de julio.
También critican que no se les haya notificado la resolución, pese a ser parte interesada. "Consideramos que esta resolución es absolutamente arbitraria e interesada y que, de facto, supone la negación de los derechos de acceso y participación social, lo que ha supuesto una acción de abuso de autoridad e indefensión", aseguran desde Ipcena, que a su vez acusan a la resolución de favorecer "intereses privados especulativos".
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