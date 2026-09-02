La dependencia crece en Catalunya: casi 50.400 personas esperan atención pese al récord de beneficiarios

El número de beneficiarios del sistema de atención a la dependencia ha pasado de 142.474 personas en 2015 a 249.063 en 2025, lo que supone un incremento del 74,8%, según recoge la Memoria socioeconómica y laboral de 2025 del Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya (Ctesc).

Los recursos destinados a la promoción de la autonomía personal han aumentado, en el mismo periodo, en 204,3 millones de euros, hasta situarse en 2.465,9 millones de euros; solo entre 2021 y 2025, dicha partida ha crecido en 678,2 millones, un 37,9% más, informa el Ctesc en un comunicado de este miércoles.

Los beneficiarios han pasado de 142.474 a 249.063 en una década, mientras la lista de espera supera ya las 50.000 personas.

El Consell señala que el crecimiento del sistema coincide con un aumento de las personas en espera para acceder a la atención: 2025 terminó con 50.378 personas en lista de espera del sistema de atención a la dependencia, un 13,8% más que el año anterior.

El presupuesto destinado a dependencia alcanza los 2.465 millones de euros

En Catalunya se tarda 209 días a resolver -casi siete meses- el grado desde que se presenta la solicitud --26 días más que el año anterior--, mientras el tiempo transcurrido entre la obtención del grado y la resolución del programa individual de atención (PIA) ha bajado en 23 días, hasta los 73 días.

Realidad demográfica

El Ctesc apunta que la evolución de la atención a la dependencia coincide con una "transformación demográfica" que incluye el aumento de la esperanza de vida, el envejecimiento progresiva y la baja natalidad.

La Memoria recoge que el índice de envejecimiento de Catalunya se sitúa en el 148,4% --la población de 65 años y más supera en un 48,6% la menor de 15 años--; la esperanza de vida es de 84,24 años, y la tasa de dependencia global es del 49,3%.

La comunidad acumula 7 años consecutivos de crecimiento natural negativo, mientras el crecimiento de la población se debe principalmente al saldo migratorio.

La demanda irá a más

El Ctesc asegura que el envejecimiento comportará "una demanda más elevada" de servicios de cuidados, atención sanitaria y apoyo domiciliario, así como viviendas accesibles y servicios comunitarios que faciliten la autonomía personal y permitan a las personas permanecer en su entorno habitual.

Asimismo, la creciente demanda de cuidados plantea "retos" en la conciliación de la vida personal y laboral, la igualdad de oportunidades y la cohesión social, y tiene implicaciones sobre el mercado de trabajo y la organización de servicios públicos.

El Consell defiende abordar los retos demográficos de forma "transversal y anticipativa", integrando las dimensiones económica, laboral, social y territorial.

La Memoria plantea "incorporar la perspectiva demográfica" en las políticas económicas y laborales para anticipar el impacto de los cambios en la estructura de la población sobre el mercado de trabajo, la disponibilidad de talento, la demanda de servicios y las necesidades de protección social.