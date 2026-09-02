Los dos menores detenidos por la puñalada mortal en Manresa tenían antecedentes por robos violentos

Un cuchillo clavado en el pecho. Perforación del corazón. Muerte muy rápida. Así se habría producido el ataque a Carles Vilajosana, el vecino de Castellnou de Bages, padre de dos gemelos, que murió apuñalado en Manresa durante la madrugada del martes. La capital del Bages acababa de celebrar el Correfoc, con un baile posterior en la plaza Major. Era el último de los actos multitudinarios de la Festa Major.

Los Mossos d'Esquadra consideran que la incisión en el pecho indica que se hizo con "muy mala intención". En estos momentos de la investigación no se atreven a afirmar con rotundidad si había voluntad de matar, pero sí que se hizo con la intención y la conciencia de causar mucho daño. Una puñalada en el pecho puede ser mortal con una probabilidad muy alta, aseguran fuentes del cuerpo consultadas por este diario.

Los dos detenidos, ambos menores de 15 y 16 años y nacidos en Catalunya, uno de familia marroquí y otro de familia catalana, tienen antecedentes policiales por robos violentos. Uno de ellos ingresó el pasado mayo en un centro de menores, acusado precisamente de un robo violento, tentativa de homicidio y lesiones, según recoge El País.

Los Mossos trabajan en estos momentos en la investigación y no se descarta que en las próximas horas se produzcan nuevas detenciones. Los investigadores están avanzando en la identificación de los integrantes del grupo de jóvenes que protagonizaron la trifulca. Saben que en el ataque a la víctima participaba un grupo formado por varios jóvenes.

El fiscal de menores ha pedido como medida cautelar el internamiento en régimen cerrado de los dos chicos

El fiscal de menores ha pedido como medida cautelar el internamiento en régimen cerrado de los dos menores, acusados de matar a Vilajosana a puñaladas. Los dos chicos han quedado a disposición del juez de menores de guardia, que deberá decidir sobre si les impone alguna medida cautelar.

Por ahora, los investigadores todavía desconocen las causas del crimen. Sí se sabe, sin embargo, que el grupo de menores implicado había participado en peleas poco antes del ataque mortal y deberá aclararse en qué contexto acabaron agrediendo a la víctima, según fuentes policiales. Los propios Mossos han pedido prudencia a la hora de hacer especulaciones sobre cómo se originó el ataque.

Hay dos hipótesis sobre la mesa. Una de las posibilidades valoradas es que Vilajosana presuntamente tratara de separar a los menores porque se estaban peleando; la otra, que lo abordaran y lo persiguieran, supuestamente para atracarlo.

Consternación en Manresa

Más de 200 personas se han concentrado este miércoles al mediodía en la plaza del Ayuntamiento de Manresa para guardar un minuto de silencio en memoria de Carles Vilajosana. El acto ha comenzado a las 12 del mediodía y ha reunido a representantes de las instituciones, de los partidos políticos y una amplia representación de la ciudadanía. Un largo minuto de silencio que ha comenzado con las campanas de la Seu, y que, junto al alcalde de Manresa, Marc Aloy, y al conseller de Justícia, Ramon Espadaler, también ha contado con la presencia de la madre de los dos gemelos de la víctima, y expareja, y de la exsuegra de Vilajosana. En otros puntos de la plaza también había otros familiares y su actual pareja.

Marc Aloy ha lamentado profundamente los hechos y ha asegurado que "no se pueden volver a repetir". En una intervención marcada por la contundencia, el alcalde ha afirmado que la sociedad ha fallado "estrepitosamente" cuando "menores son capaces de cometer asesinatos".

El alcalde ambién ha reclamado que la justicia actúe con contundencia y ha anunciado que el Ayuntamiento de Manresa se personará como acusación particular contra los presuntos autores del crimen. "Queremos justicia", ha afirmado el alcalde, que ha asegurado que el consistorio "llegará hasta el final con las herramientas que tengamos" para conseguirla.

Contra los discursos de odio

La consellera de Interior, Núria Parlon, se ha referido a mensajes difundidos por Ignacio Garriga (Vox) o Sílvia Orriols (Aliança Catalana) sobre el origen de los menores detenidos y ha criticado que se aproveche un hecho "gravísimo" y doloroso para generar "odio" haciendo asociaciones "oportunistas y xenófobas". Ha advertido que no se puede "jugar con el enfrentamiento" ni "manipular información" para generar odio. También ha remarcado que los detenidos son nacidos en Catalunya y no eran menores no acompañados, vivían con sus familias, y no en un centro de menores.