Las comunidades islámicas de Manresa condenan el crimen del martes y apelan a la responsabilidad de todos para preservar la paz social

Las comunidades islámicas de Manresa han expresado su «más profunda consternación, condena y rechazo absoluto ante el asesinato de una persona ocurrido» la madrugada del martes «en nuestra ciudad. Queremos trasladar nuestras más sinceras condolencias a la familia y a los seres queridos de la víctima, así como nuestro respeto y solidaridad ante el dolor provocado por esta tragedia».

Carles Vilajosana, de 45 años y vecino de Castellnou de Bages, es la víctima del homicidio que se ha producido en la calle de Sant Jaume de Manresa. Dos menores de 15 y 16 años han sido detenidos como presuntos autores del crimen.

Las dos comunidades islámicas recuerdan que «hace tiempo que colaboramos con las fuerzas del orden y otras instituciones y entidades de la ciudad y pedimos, especialmente a las autoridades judiciales, mano dura con todo tipo de violencia y actos similares. El endurecimiento del código penal es más necesario que nunca. Somos contundentes: nada puede justificar el asesinato ni ninguna otra forma de violencia. La vida humana es sagrada y su protección debe estar por encima de cualquier diferencia, conflicto o circunstancia».

Defensa de la convivencia

«Como comunidades islámicas integradas en Manresa, queremos dejar claro que la violencia no representa los valores del islam ni los de nuestras comunidades. En momentos de conmoción como el que vive nuestra ciudad, es fundamental evitar rumores, acusaciones precipitadas, generalizaciones y discursos que puedan enfrentar a vecinos y comunidades. También queremos dirigir un mensaje a toda la ciudadanía de Manresa: no permitamos que un acto de violencia rompa la convivencia entre nuestros vecinos y vecinas. Nuestra ciudad está formada por personas de diferentes orígenes, culturas y religiones que compartimos calles, barrios, escuelas, lugares de trabajo y espacios públicos. Las comunidades islámicas de Manresa formamos parte de esta sociedad y queremos seguir contribuyendo activamente a construir una ciudad segura, cohesionada, pacífica y respetuosa con todos. En este momento de dolor, nuestro mensaje es claro:

Condenamos el asesinato . Rechazamos toda forma de violencia.

. Rechazamos toda forma de violencia. Defendemos la vida, la dignidad y la convivencia.

Hacemos un llamamiento a todas las instituciones, entidades sociales, medios de comunicación y ciudadanía a actuar con responsabilidad y trabajar conjuntamente para preservar la paz social y la convivencia en Manresa. La violencia no tiene cabida en nuestra ciudad. La vida humana y la dignidad de toda persona deben ser siempre respetadas y protegidas».

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El comunicado lo firman Abdellah Anhari, presidente de la Comunitat Islàmica del Bages, y Noureddin El Bennadi, presidente de la Comunitat Islàmica de Manresa.