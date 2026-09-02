La Comissió de Seguretat de la federación de barrios de Manresa reclama al Ayuntamiento que presente un plan de seguridad y convivencia

La Comisión de Seguridad de la Federació d'Associacions de Veïns de Manresa (FAVM) quiere expresar su profunda consternación ante los hechos ocurridos en la calle de Sant Jaume de Manresa, en los que ha perdido la vida violentamente Carles Vilajosana, de 45 años, vecino de Castellnou de Bages y padre de dos hijos.

«Queremos transmitir nuestro pésame y toda nuestra solidaridad a la familia, a los amigos y al entorno de la víctima. Se trata de una pérdida irreparable que ha causado un profundo dolor a su familia y al conjunto de la comunidad. Como representantes de los vecinos y vecinas de Manresa, consideramos que estos hechos requieren una respuesta institucional clara, responsable y orientada a la adopción de medidas concretas. La ciudadanía necesita información rigurosa, transparencia y actuaciones que contribuyan a reforzar la seguridad y la convivencia».

Escuchar la percepción del vecindario

La FAVM hace notar que respeta plenamente la investigación de los Mossos d’Esquadra y de la autoridad judicial, y considera necesario que «se desarrolle con todas las garantías. Sin embargo, el respeto a la investigación no debe impedir que las administraciones asuman sus responsabilidades en materia de prevención, seguridad y convivencia. La prevención exige planificación, recursos, una presencia policial adecuada, coordinación entre administraciones y una evaluación permanente de las medidas adoptadas. También requiere escuchar la percepción de los vecinos y vecinas, que constituye un elemento relevante para identificar problemas y orientar las políticas públicas».

Por todo ello, reclama al Ayuntamiento de Manresa que:

Presente un plan concreto de seguridad y convivencia, con un calendario de ejecución, recursos asignados y objetivos evaluables. Informe a la ciudadanía sobre las líneas de trabajo previstas, el grado de cumplimiento del plan y los resultados obtenidos. Mantenga informados a los representantes vecinales de las medidas adoptadas, de las actuaciones previstas y de su evolución. Escuche a las asociaciones de barrio e incorpore sus aportaciones en el diseño y la evaluación de las políticas de seguridad y convivencia. Reclame a las administraciones competentes los recursos policiales y materiales necesarios para garantizar una respuesta adecuada a las necesidades de la ciudad. Combine los datos objetivos con la percepción ciudadana, con el objetivo de obtener un diagnóstico completo y orientar mejor las actuaciones públicas.

Explicar la situación actual

También pide que el gobierno municipal «explique con claridad cuál es la situación actual, qué actuaciones se están llevando a cabo y qué medidas se prevén para reducir el riesgo de que se produzcan episodios similares. La ciudadanía tiene derecho a vivir, trabajar, salir a la calle y volver a casa con tranquilidad y seguridad. Este derecho constituye una responsabilidad de las administraciones públicas y requiere políticas sostenidas, coordinadas y evaluables».

Considera que «la muerte de Carles Vilajosana no puede quedar reducida a una noticia más ni a una sucesión de declaraciones institucionales. Una familia sufre una pérdida irreparable y la ciudad tiene derecho a recibir explicaciones, respuestas y medidas efectivas. Desde la FAVM pedimos a todas las administraciones implicadas que actúen con determinación, coordinación y transparencia, y que mantengan una política de seguridad basada en la prevención, la proximidad y la evaluación continuada. Pedimos que esta situación se analice con serenidad y rigor, sin adelantar conclusiones sobre una investigación todavía en curso, pero también con la firmeza necesaria para garantizar que se adopten las medidas oportunas y que se rindan cuentas sobre las actuaciones desarrolladas».

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Concluyen que «Manresa necesita una respuesta institucional responsable, coordinada y orientada a reforzar la seguridad y la convivencia».