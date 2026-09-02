Catalunya recibirá más ejemplares de ibis guiados por un ultraligero para reforzar el proyecto de reintroducción

La joven población de ibis eremita en Catalunya seguirá creciendo. Con el final del verano, llega también la migración de muchas aves, que, tras haberse reproducido, emprenden un largo que les llevará hasta las zonas de invernada. Sin embargo, los ejemplares de ibis eremita que viven en Europa, todos ellos reintroducidos después de que la especie extinguiera en el continente, todavía no tienen interiorizada de forma natural la ruta migratoria.

Por esta razón, durante sus primeros desplazamientos necesitan aprender el camino. Los responsables de WaldrappTeam, el equipo austriaco que desde hace años trabaja en la recuperación de esta especie, crearon un sistema de migración asistida en el que los ibis jóvenes siguen a un ultraligero tripulado por sus cuidadores.

La bandada de ibis eremita, siguiendo a los ultraligeros. / Gunnar Hartmann

Este año, la ruta volverá a pasar por el Alt Empordà, un territorio situado en un "punto estratégico del recorrido" y donde el proyecto de recuperación de la especie ya ha dado sus primeros frutos. En concreto, los ultraligeros aterrizarán en el aeroclub de Ordis.

Parada extraordinaria

Pero esta escala no será como las demás del viaje, sino que tendrá una consecuencia directa sobre la población catalana: 15 de los ibis que participan en esta migración se quedarán en el recinto de Torre Mornau y se incorporarán al proyecto de conservación impulsado por la Fundació Alive y la Generalitat. De esta forma, se reforzará el núcleo de ejemplares establecido en los Aiguamolls del Empordà.

Imagen de un ibis eremita.

Los ibis que ya viven allí llevan apenas unos meses volando en libertad, después de estar cerca de un año en un periodo de adaptación durante el cual dormían dentro de las jaulas. Ahora se desplazan libremente por la zona y ya se puede afirmar que Catalunya tiene una nueva especie de ave. De momento, la mortalidad ha sido baja y la mayoría de los individuos continúan con vida. El objetivo final del proyecto es que un día decidan criar en este territorio.

Un especialista en la cría de ibis eremita del Zoo de Jerez, caracterizado de ibis para evitar la 'humanización' de las crías. / Fundación Alive

"La elección del Empordà no es casual, puesto que la comarca se sitúa en medio de la ruta migratoria que conecta las áreas de reproducción europeas con las zonas de invernada más al sur", ha afirmado Jordi Sargatal, secretario de Transició Ecològica del Govern. Con los 15 nuevos ibis, se busca aumentar las posibilidades de que el grupo se consolide y, a largo plazo, pueda integrarse en una población autosuficiente e incluso migratoria de forma autónoma.

La fecha exacta de llegada del grupo al aeroclub de Ordis todavía no se puede concretar, ya que tanto el vuelo como la duración de la parada dependen directamente de las condiciones meteorológicas, por lo que la Fundació Alive y el WaldrappTeam trabajan con una planificación flexible para decidir el cuál es el momento adecuado.

Migración asistida

La metodología del WaldrappTeam trata de enseñar a los ejemplares jóvenes una ruta que, al haber desaparecido las poblaciones silvestres europeas durante siglos, ya no pueden aprender de generaciones anteriores. Durante el primer viaje, las aves siguen al ultraligero y a sus cuidadores, que sustituyen al instinto animal, con el objetivo de que, una vez aprendida la ruta, puedan repetirla en los años siguientes de forma autónoma.

Si se consigue, se logrará conectar la población centroeuropea con la del sur de España, ya establecida en diferentes lugares de la provincia de Cádiz, e Italia. Las electrocuciones son la principal causa de mortalidad de esta especie. La segunda, la caza ilegal, como se comprobó en Extremadura cuando un cazador mató a cuatro ejemplares. La reintroducción que se expande por Europa se sustenta, principalmente, en los programas de cría en cautividad desarrollados por los zoos de Jerez y Viena.