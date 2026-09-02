Venden por 12,5 millones de euros el histórico Castillo de Godmar de Badalona

Un milenario castillo ubicado en el municipio de Badalona ha salido a la venta por 12,5 millones de euros. Los descenientes del Duque de Solferino le han puesto precio a la histórica finca de Godmar, ubicada en el barrio de Pomar de Dalt y con una superficie de 3.500 metros cuadrados. La construcción, catalogada como bien de interés cultural, data del siglo X, cuyos registros ya recogen transacciones de propiedades en dichos dominios a cargo del entonces obispo de Girona, Godmar III. De ahí el nombre, si bien popularmente también se conoce como Cal Comte.

Este gran conjunto fortificado ha ido transformándose a lo largo de los siglos mediante sucesivas ampliaciones y reformas. Por ejemplo, hasta 1900 no tuvo electricidad y agua corriente. El edificio se levanta en el centro de una extensa finca, delimitada por muros de contención y destinada en parte a usos agrícolas y en parte a un jardín romántico, donde se conservan destacados ejemplares de árboles centenarios catalogados por la Diputación de Barcelona. Parte de esos terrenos colindantes los vendió hace unos años la familia propietaria y se construyó el campo de golf Pitch & Putt Badalona, de nueve hoyos.

La construcción actual se erige sobre un antigua villa romana y luego se remodeló en base a una antigua casa fortificada y amurallada del siglo XV. Parte de una planta baja y dos pisos con una torre defensiva adhosada. A finales del siglo XIX, el duque de Saferino y conde de Centelles impulsó una profunda restauración y ampliación del conjunto. Las obras incorporaron elementos góticos e incluso algunas piezas románicas procedentes del castillo de Centelles, en Osona, y modificaron por completo la fisonomía del edificio.

Capilla histórica

El resultado fue el gran castillo de inspiración romántica que ha llegado hasta nuestros días, rodeado de murallas y coronado por almenas y torres de diferentes estilos. En su interior se conservan muebles, pinturas y otros bienes que pudieron salvarse del saqueo de 1936. Entre los espacios más destacados figuran el patio y la capilla del Sant Crist, que alberga una talla de Amadeu y un crucifijo restaurado por el escultor Frederic Marès, según recoge la Generalitat de Catalunya en su ficha de interés cultural.

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La oferta, publicada en el portal inmobiliario Idealista, incluye una casa adicional para el servicio, reconstruida hace unos pocos años para su uso residencial, y detrás de ésta, se ubica la bodega donde se almacenaba el vino de la casa y las prensas donde se manipulaba la uva de los viñedos que rodeaban el Castillo. En la parte trasera del castillo se ubica una pequeña capilla construida en el siglo XV y un jardín con árboles de más de 500 años.