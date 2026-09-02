Ránking de inserción laboral
Ni Derecho ni ADE: estas son las carreras con más empleo en España cuatro años después de graduarse
Podología, Veterinaria, Fisioterapia, Logopedia y Biomedicina consiguen buenas posiciones en la nueva edición del U-Ranking de la Fundación BBVA y el Ivie, liderado por Medicina
Los expertos avisan: la carrera no debe elegirse solo por el sueldo
Las cinco carreras con nota de corte de 5 y alta empleabilidad
Cuatro años después de finalizar los estudios, las carreras vinculadas a la salud, la ingeniería y la tecnología son las que ofrecen mejores resultados de inserción laboral. Medicina está a la cabeza. Mientras, algunos grados del ámbito artístico, cultural, turístico y humanístico presentan una transición laboral más difícil, como Crimonología o Gestión hotelera. Así lo recoge la nueva edición del U-Ranking, el proyecto sin ánimo de lucro para analizar el sistema universitario español de la Fundación BBVA y el Instituto Valenciano de Investigaciones Económicas (Ivie).
Las titulaciones con más estudiantes no son necesariamente las que ofrecen mejores resultados laborales. Educación primaria, Derecho, Administración y empresa, Educación infantil o Psicología reúnen grandes volúmenes de egresados, pero se sitúan en posiciones intermedias del ranking de inserción laboral.
Medicina lidera el listado
En las universidades públicas, Medicina es uno de los grados en los que resulta más difícil conseguir plaza. Hay mucha demanda y un número limitado de plazas, lo que explica las elevadas notas de corte. En Catalunya, por ejemplo, casi 4 de cada 10 aspirantes se quedan sin poder entrar en un campus público. No tanto porque tengan malos expedientes, sino porque el número de plazas es insuficiente para absorber toda la demanda. El enorme atractivo del grado grado se explica, entre otros motivos, porque es la carrera con más posibilidades de encontrar un buen trabajo y bien remunerado.
El informe analiza la situación laboral de quienes terminaron sus estudios universitarios en el curso 2019-2020, cuatro años después de su titulación. Publicado este jueves, el U-Ranking mide la inserción laboral a partir de tres indicadores: la tasa media de afiliación a la Seguridad Social, la adecuación del empleo al nivel universitario (si el trabajo está ajustado al nivel universitario de sus estudios) y la base media de cotización, utilizada como aproximación al salario. Esta combinación permite ir más allá de una lectura simple basada únicamente en si los graduados trabajan o no.
El informe certifica que los titulados en Medicina presentan una tasa de afiliación del 95,3%, una adecuación entre empleo y estudios del 99,7% y una base media de cotización de 44.153 euros. Es, según el informe, la titulación con mejores resultados laborales. En el 'top 10' de la empleabilidad se sitúan otros estudios sanitarios, como Enfermería, Odontología y Farmacia. También varias ingenierías: Ingeniería de computadores, Ingeniería de organización industrial, Ingeniería civil, Ingeniería de telecomunicación, Ingeniería eléctrica e Ingeniería de la energía.
Logopedia y Nutrición
Óptica y optometría, Podología, Veterinaria, Fisioterapia, Logopedia, Biomedicina, Bioquímica y Nutrición humana y dietética no están en el 'top 10', pero aparecen bien posicionadas en el informe. El área digital también ocupe posiciones destacadas: Desarrollo de 'software' y aplicaciones, Informática, Diseño y administración de bases de datos y redes, Estadística y Desarrollo de videojuegos.
Turismo presenta una tasa de afiliación del 71%, pero solo un 17% de adecuación laboral
Los diez campos de estudio con peores resultados en empleabilidad son Conservación y restauración, Comercio, Historia del arte, Bellas artes, Protocolo y eventos, Criminología, Estudios y gestión de la cultura, Artes escénicas, Turismo y Gestión hotelera. El informe puntualiza que, en estos casos, el principal problema no siempre es la ausencia de empleo, sino la baja adecuación entre el puesto ocupado y el nivel universitario alcanzado. Turismo, por ejemplo, presenta una tasa de afiliación del 71%, pero solo un 17% de adecuación laboral, indicador que baja hasta el 11% en Gestión hotelera.
Derecho y ADE
El informe revela que las titulaciones con más estudiantes no son necesariamente las que ofrecen mejores resultados laborales. Educación primaria, Derecho, Administración y empresa, Educación infantil o Psicología reúnen grandes volúmenes de egresados, pero obtienen posiciones intermedias en lo que a inserción laboral se refiere. Esto no implica que carezcan de salidas, sino que sus resultados son menos favorables que los de salud, ingeniería o informática cuando se combinan empleo, adecuación y salario.
La formación universitaria sigue representando, en conjunto, una ventaja importante en el mercado de trabajo
Mercado laboral
A pesar de la enorme heterogeneidad en las perspectivas de inserción laboral por campos de estudio, la formación universitaria sigue representando, en conjunto, una ventaja importante en el mercado de trabajo. En 2025 el número de jóvenes universitarios ocupados superó, por primera vez, el millón de personas (1.019.015). La tasa de paro de los jóvenes con estudios universitarios entre 22 y 29 años lleva años reduciéndose y, en 2025, se situó en el 11,1%, según datos de la Encuesta de Población Activa del INE, frente al 17,9% de los jóvenes sin esta formación.
El empleo que más aumenta es el de las ocupaciones altamente cualificadas: directivos, científicos e intelectuales y técnicos de apoyo. El subempleo, definido como el porcentaje de jóvenes con estudios universitarios que no trabaja en profesiones de alta cualificación, lleva años cayendo sistemáticamente y se encuentra en cifras situadas alrededor del 22% (llegó a situarse en el 33,2% en 2015).
El informe concluye que el reto de las facultades pasa por consolidar esta mejora de la empleabilidad universitaria.
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