El Ayuntamiento de Manresa se presentará como acusación popular contra los presuntos autores de la muerte violenta de Carles Vilajosana

El Ayuntamiento de Manresa se presentará como acusación particular contra los presuntos autores de la muerte violenta de Carles Vilajosana Arocas, ocurrida la madrugada del lunes al martes en la capital del Bages. Lo ha explicado en una comparecencia ante los medios de comunicación que se ha celebrado después del minuto de silencio, en la sala de columnas del Ayuntamiento.

El alcalde de Manresa, Marc Aloy, ha condenado los hechos «de manera rotunda y sin fisuras» y ha asegurado que la ciudad «ha sido y debe seguir siendo una ciudad de paz». Ha agradecido la actuación «diligente de los cuerpos policiales, que en pocas horas ya tenían detenidos, ante unos hechos de extrema gravedad que no se deben volver a producir». Aloy ha reclamado «justicia, una justicia que debe ser implacable. Y si hace falta, que se hagan los cambios legales necesarios». En este sentido, pese a que en el minuto de silencio estaba presente el conseller de Justícia, Ramon Espadaler, este se ha marchado sin hacer declaraciones.

El alcalde de Manresa ha añadido que «es imprescindible que todas las administraciones hagamos piña ante situaciones que hoy han ocurrido en Manresa, pero que pueden ocurrir en cualquier punto del país. Estamos hablando de jóvenes que han utilizado una violencia extrema, jóvenes de 16 años que iban con una navaja en una noche de fiesta mayor. Esto es intolerable», ha denunciado. «Una de las noches más bonitas de la ciudad -la del Correfoc- se ha convertido en la peor», lamentaba.

Finalmente, el alcalde ha apelado a hacer piña como sociedad ante un caso que ha calificado de «doloroso y excepcional», y ha asegurado que el Ayuntamiento «llegará hasta donde haga falta» para acompañar a la familia y exigir que la justicia actúe. «Quien la hace la paga», ha subrayado.

La instrumentalización política

El alcalde ha denunciado la utilización política del caso y ha pedido que no se aproveche el dolor de la familia para alimentar el debate partidista. «No podemos aprovecharnos del dolor de la familia para hacer política, debemos trabajar para buscar soluciones», ha defendido.

En la misma línea se ha pronunciado la delegada del Govern en la Catalunya Central, Elia Tortolero, que ha dicho que serán «contundentes con las formaciones políticas que utilizan momentos dolorosos para avivar discursos de odio», y que seguirán «luchando para combatir estos hechos», y con los que intentan fomentar el odio en «un momento tan doloroso».

La seguridad en Manresa

Marc Aloy ha seguido defendiendo que la «seguridad es un pilar fundamental de nuestro gobierno desde el principio». Ha querido recordar que se han «tomado muchas medidas, como la mesa de seguridad, cámaras de videovigilancia, policía de paisano, un perro para luchar contra los estupefacientes, y más agentes». Y eso, pese a «la imposibilidad de ampliar la plantilla del cuerpo. Celebro que Mossos hayan pactado la ampliación de plantilla, pero los ayuntamientos no podemos, limitados por la tasa de reposición que impone el Estado».

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Reconoce que hay gente que se siente insegura en Manresa, pero ha dicho que «los índices de criminalidad han bajado. Pero no puede ser que haya gente que se sienta insegura. Seguiremos trabajando para evitarlo».