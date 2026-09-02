La actriz Assumpta Serna se suma a las quejas por el nuevo sistema de La Meva Salut: "Nunca existió un lugar legal para quienes cuidamos"

La aplicación La Meva Salut, la plataforma del sistema sanitario catalán que permite a los ciudadanos gestionar citas médicas, consultar resultados y realizar trámites sanitarios, modificará su sistema de acceso. Desde enero de 2027, los usuarios deberán identificarse exclusivamente mediante el idCAT Mòbil, un sistema de identificación digital de la Generalitat que permite acceder introduciendo el DNI o NIE y un código recibido en el teléfono móvil.

El cambio ha generado numerosas críticas, especialmente entre quienes utilizan La Meva Salut para gestionar las citas y tratamientos de familiares mayores o dependientes, y ha vuelto a poner sobre la mesa el problema de la brecha digital que afecta especialmente a las personas de más edad. Sobre ello, se ha manifestado la actriz Assumpta Serna, quien ha compartido la información publicada por El Periódico.

"Cada nuevo paso digital las deja un poco más fuera"

"No queremos cometer fraude, pero millones de personas que cuidamos de nuestra madre o de nuestro padre, hemos entrado en su historial médico con su certificado, su usuario o su contraseña, pero no para suplantar su identidad, sino para pedir una cita o consultar unos análisis", ha empezado explicando en Instagram. "El sistema solo nos da dos opciones, entrar con su identidad o no poder ayudarles. Y ese era el apaño que hacíamos, y funcionó hasta que caducó el certificado, se perdió el móvil o, como está ocurriendo ahora en Catalunya, eliminaron la contraseña" ha añadido.

"Entonces, quedó claro que nunca existió un lugar legal para quienes cuidamos. Esta semana, Catalunya cambia La Meva Salut. Desde septiembre ya no se pueden crear nuevas contraseñas.Y en miles de familias, quien gestiona la sanidad no es la madre de 85 o 90 años, es su hija o su hijo", ha denunciado. Assumpta Serna ha lamentado que "cada nuevo paso digital las deja un poco más fuera y hace más difícil cuidar de ellas".

"Catalunya ha dejado a muchas familias fuera"

La actriz ha criticado que "si yo soy la hija que cuida de mi padre, el sistema sigue sin reconocerme como su cuidadora y esta es la parte más cruel" y que "demasiadas veces la única vía legal parece ser declarar a tu propia madre que es incapaz de gestionar sus asuntos"

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"No pedimos volver a las contraseñas compartidas, pedimos lo contrario del fraude, entrar con nuestra propia identidad, con una autorización sencilla, con un registro de cada gestión y con un permiso que se pueda revocar, que el sistema sepa que yo soy la hija, no que estoy fingiendo ser mi madre. ¿De verdad es tan difícil? Hoy, Catalunya ha dejado a muchas familias fuera", ha finalizado.