Unas 700 personas acompañan a la hermana de Carles Vilajosana en la plaça Major de Manresa y reclaman «justicia» y «acción política»

Unas 700 personas se han congregado esta tarde en la plaça Major de Manresa en una muestra de rechazo hacia el homicidio de un hombre de 45 años la pasada noche en la capital del Bages. Ha sido una concentración convocada sin firma en la que, sin embargo, se ha hablado mucho de política. Durante el acto, se han oído proclamas contra los políticos, se ha preguntado por la ausencia del alcalde, Marc Aloy, y se han reclamado «justicia» y responsabilidades por el caso. A las nueve de la noche, todavía había personas concentradas en la plaza, y no ha habido ninguna pancarta que encabezara el acto.

Como representación política había miembros de Aliança Catalana, que han negado ante los medios de comunicación que estuvieran detrás de esta convocatoria. También estaba Yolanda, la hermana de la víctima mortal, Carles Vilajosana, que ha lamentado profundamente la agresión que ha acabado con la vida de su familiar. «Me han quitado al único hermano que me quedaba», lamentaba mientras recordaba que su hermano mayor murió hace un tiempo. Como el resto de los asistentes, reclamaba justicia y actuación política. «No puede ser que salgas de fiesta y no vuelvas a casa», ha espetado. «Yo no puedo decir nada más, que estoy destrozada y que me han matado a mi hermano. Estamos muy hartos de toda esta situación. Los que mandan solo miran por ellos y ya está, porque hoy mismo aquí el alcalde, del que diría una palabra muy gruesa, no está dando la cara».

Este ha sido uno de los gritos que han lanzado los concentrados. «¿Dónde está el alcalde?» ha acompañado al de «Queremos justicia». Después de las declaraciones de la hermana de la víctima, la plaza ha estallado en aplausos.

Noticias relacionadas

La concentración ha transcurrido en todo momento sin incidentes. No es la única que se ha convocado, hay otras para este miércoles, así como también un minuto de silencio oficial a las 12 en la plaça de l'Ajuntament, de carácter institucional.