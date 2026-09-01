Los accidentes en las carreteras catalanas se reducen un 11% hasta el 31 de agosto: hay 87 fallecidos

La siniestralidad en la red viaria de Catalunya disminuyó un 11 % hasta el 31 de agosto en comparación con el mismo periodo del año pasado y terminó con 87 fallecidos, según los datos provisionales del Servei Català de Trànsit (SCT) publicados este martes. De este total, 73 fueron hombres y 14 mujeres, registrados en 83 accidentes mortales. En comparación con 2019, año de referencia para el cumplimiento de los objetivos de reducción, el descenso ha sido del 29 %. Prácticamente el 40 % de las personas fallecidas en estos primeros ocho meses del año eran motoristas (34), lo que supone un 13 % más interanual. El SCT ha destacado que se trata del colectivo del conjunto de usuarios en el que se han producido más pérdidas de vidas.

En cuanto a los heridos graves, también disminuyeron, un 18,5 % respecto al periodo enero-agosto de 2025, hasta situarse en 490. Por otro lado, de las 87 víctimas mortales, cinco se concentraron en agosto, cuando el año pasado se notificaron diez.

Además de los 34 motoristas, también se produjeron diez víctimas mortales entre los peatones y cinco entre los ciclistas. De este modo, los colectivos vulnerables aglutinan el 56 % del total de la mortalidad en las vías catalanas durante los primeros ocho meses del año.

La AP-7 concentró el mayor número de usuarios que perdieron la vida, con 12. La A-2 registró cuatro, y la N-340 y la C-25, tres cada una. Los tipos de accidente más frecuentes fueron las salidas de vía, con 27 casos, y las colisiones frontales, con 24.

El SCT, en su balance de siniestralidad, ha hecho hincapié en el aumento de las víctimas mortales mayores de 65 años, que pasaron de 15 hace un año a 20 este año. No obstante, la franja de edad que concentró más fallecidos fue la de 45 a 54 años, con 20 personas.

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Por demarcaciones, Barcelona concentró 39 de los 87 fallecidos, aunque se produjo un descenso interanual del 11,5 %. El Baix Llobregat fue la comarca con mayor mortalidad, con nueve personas. Tarragona contabilizó 17 fallecidos hasta el 31 de agosto, siete menos que en el mismo periodo del año pasado (-29 %). El Tarragonès y el Baix Ebre registraron cinco y cuatro, respectivamente. Girona sumó 20 víctimas mortales, diez más, siendo la Selva la comarca que concentró más fallecimientos (7). Por último, en las comarcas de Lleida perdieron la vida 11 personas, nueve menos que en 2025. La Noguera fue la comarca con mayor número de fallecidos, con cuatro.