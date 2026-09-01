Transporte
La R7 retoma el 7 de septiembre el servicio en tren hasta la UAB después de casi un año sin conexión con la universidad
Un servicio de transporte por carretera conectará Cerdanyola del Vallès y Cerdanyola Universitat durante esta semana
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La línea R7 de Rodalies retomará el 7 de septiembre la conexión en tren entre Cerdanyola del Vallès y Cerdanyola Universitat, la estación de la UAB, después de que el servicio ferroviario en este tramo haya estado suspendido desde octubre del año pasado.
En un comunicado, Renfe ha informado de que también restablece este martes, coincidiendo con el inicio del curso escolar, el servicio alternativo por carretera entre las dos estaciones, suspendido desde el pasado 31 de julio. A partir de la próxima semana, la línea ofrecerá servicio ferroviario hasta la UAB con dos trenes por hora y sentido los días laborables y un tren por hora y sentido los sábados, domingos y festivos, con un trayecto "limitado" hasta Montcada Bifurcació.
La recuperación parcial de la línea, añade Renfe, se retoma después de la parada habitual durante el periodo estival y tras el avance de los trabajos de Adif en la estación de Montcada Bifurcació.
El trayecto en tren entre Fabra i Puig y Montcada Bifurcació se recuperará cuando Adif finalice las obras de remodelación y mejora de la estación, previstas para diciembre de este año. Mientras tanto, las personas usuarias pueden utilizar la línea R4 y hacer transbordo con el servicio de la R7.
El restablecimiento de la oferta ferroviaria de la R7 coincide con el inicio del curso escolar y mientras continúan las obras programadas por Adif.
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