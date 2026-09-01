Ni es Ozempic ni lo avala la OCU: denuncian el uso fraudulento de su imagen en un adelgazante

La Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) ha denunciado una campaña publicitaria difundida en Instagram que utiliza el nombre y logotipo de Ozempic sin autorización para promocionar un supuesto producto adelgazante, denominado 'OzemPil'.

La organización tuvo conocimiento de estos anuncios después de recibir varios avisos de consumidores que aseguraban que el producto se presentaba en las publicaciones como si contara con el respaldo de la OCU. Sin embargo, la entidad asegura que nunca lo ha recomendado y que tampoco ha participado en su fabricación o distribución.

Falsa legitimidad

La OCU considera que el uso de su identidad corporativa busca generar confianza entre los consumidores y dotar al producto de una apariencia de legitimidad que puede inducir a error a quienes buscan soluciones para perder peso. A esta estrategia se suma el propio nombre elegido para el producto, cuya similitud con medicamentos como Ozempic puede llevar a los consumidores a relacionarlo con este fármaco, utilizado principalmente para el tratamiento de la diabetes.

Además, alerta de que este tipo de campañas se difunden a través de las redes sociales y algunas de las cuentas utilizadas para promocionarlas desaparecen posteriormente y son sustituidas por otras similares; una práctica que dificulta el seguimiento e identificación de los responsables, además de la retirada definitiva de los anuncios.

Por este motivo, la OCU ha trasladado el caso a la Policía Nacional para que investigue los hechos y determine si pudieran constituir una infracción o un delito, aunque tampoco descarta adoptar otras medidas para impedir que su imagen continúe utilizándose con fines comerciales.

Riesgos para la salud

Más allá del posible fraude publicitario, la OCU advierte de los riesgos asociados a la compra de productos adelgazantes a través de páginas web o canales que no ofrecen garantías suficientes sobre su origen. En estos casos, existe la posibilidad de que contengan sustancias no declaradas o ingredientes potencialmente perjudiciales para la salud.

Por ello, recomienda desconfiar de los anuncios que prometen resultados rápidos y de aquellos que recurren a supuestos avales de organismos reconocidos: "Estos productos, por lo general, no son objeto de notificación, autorización previa ni control por parte de las autoridades competentes, como la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS)", señala.

La organización insiste en que sus análisis y distintivos deben consultarse únicamente a través de sus canales oficiales. Asimismo, pide a los consumidores que comuniquen cualquier anuncio que utilice su nombre o logotipo sin autorización y que, ante la sospecha de estar ante una campaña fraudulenta, lo denuncien ante las autoridades locales o los organismos competentes.