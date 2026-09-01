Los Mossos identifican a dos personas por el apuñalamiento mortal en Manresa

Los Mossos d’Esquadra han identificado a dos personas en el marco de la investigación por el apuñalamiento mortal ocurrido esta madrugada en la calle Sant Jaume de Manresa. A pesar de estas identificaciones, por el momento no se ha practicado ninguna detención en relación con la muerte de Carles Vilajosana, de 45 años. La víctima, nacida en Castellnou de Bages, era una persona bastante conocida en Manresa.

La policía catalana mantiene abierta la investigación para determinar qué ocurrió y esclarecer las circunstancias de la agresión. Las primeras informaciones apuntan a que la víctima habría muerto a consecuencia de un apuñalamiento.

Según ha explicado un vecino de la zona a Regió7, alrededor de las tres y media de la madrugada se escucharon «gritos y ruido» en la calle Sant Jaume. Poco después, varios testigos habrían visto a un grupo de jóvenes muy alterados moviéndose por la zona.

Pasadas las cinco de la madrugada, los servicios de emergencias recibieron el aviso del incidente. Cuando los equipos de emergencias llegaron al lugar, localizaron el cuerpo del hombre gravemente herido frente al número 15 de la calle Sant Jaume, pero no pudieron hacer nada para salvarle la vida.

Durante esta mañana, los Mossos han mantenido acordonada la zona para llevar a cabo las diligencias policiales y permitir el levantamiento del cadáver, que se ha efectuado a las 10 de la mañana. Hasta la calle Sant Jaume también se ha desplazado la comitiva judicial.

Noticias relacionadas

La División de Investigación Criminal (DIC) se ha hecho cargo de la investigación para determinar las circunstancias de los hechos y la autoría. Por el momento, no constan detenciones relacionadas con el caso.