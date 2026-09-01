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Los Mossos identifican a dos personas por el apuñalamiento mortal en Manresa

Los vecinos explican que un grupo de jóvenes muy alterados se movía por la zona poco antes del ataque a la víctima, el vecino del Bages Carles Vilajosana

Más imágenes del apuñalamiento mortal en la calle Sant Jaume de Manresa

Más imágenes del apuñalamiento mortal en la calle Sant Jaume de Manresa / Eduard Font Badia

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Regió7

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Los Mossos d’Esquadra han identificado a dos personas en el marco de la investigación por el apuñalamiento mortal que ha tenido lugar esta madrugada en la calle Sant Jaume de Manresa. A pesar de estas identificaciones, de momento no se ha practicado ninguna detención en relación con la muerte de Carles Vilajosana, de 45 años. La víctima, nacido en Castellnou de Bages, era una persona bastante conocida en Manresa.

La policía catalana mantiene abierta la investigación para determinar qué ocurrió y esclarecer las circunstancias de la agresión. Las primeras informaciones apuntan a que la víctima habría muerto como consecuencia de un apuñalamiento. Según ha explicado un vecino de la zona a Regió7, hacia las tres y media de la madrugada se oyeron «gritos y ruido» en la calle Sant Jaume. Poco después, varios testigos habrían visto a un grupo de jóvenes muy alterados moviéndose por la zona.

Pasadas las cinco de la madrugada, los servicios de emergencias recibieron el aviso del incidente. Cuando los efectivos de emergencias llegaron al lugar, localizaron el cuerpo del hombre herido de gravedad delante del número 15 de la calle Sant Jaume, pero no pudieron hacer nada para salvarle la vida.

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Durante esta mañana, los Mossos han mantenido acordonada la zona para llevar a cabo las diligencias policiales y permitir el levantamiento del cadáver, que se ha efectuado a las 10 de la mañana. Hasta la calle Sant Jaume también se ha desplazado la comitiva judicial. La Divisió d'Investigació Criminal (DIC) se ha hecho cargo de la investigación para determinar las circunstancias de los hechos y la autoría. De momento, no constan detenciones relacionadas con el caso.

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Fuente: Regió7

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