Servicios sociales
El Gobierno reparte el 0,7%: 432 millones para proyectos de interés social autonómicos, un 15% más que en 2025
Andalucía, Catalunya, Galicia y la Comunitat Valenciana serán las comunidades que recibirán un mayor importe, en función de la aplicación de 13 criterios
El Gobierno subirá también al 0,7% la cuota del IRPF para las oenegés
El Periódico
El Consejo de Ministros ha autorizado este martes la propuesta presentada por Pablo Bustinduy, ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, para repartir el importe recaudado en la asignación tributaria del 0,7% del IRPF y del Impuesto sobre Sociedades entre los gobiernos autonómicos (excepto País Vasco y Navarra) y Ceuta y Melilla. En total, se van a repartir más de 432 millones de euros, una cifra que supone un aumento de un 15% respecto a la cifra repartida el año pasado.
Para el reparto de los recursos se ha tenido en cuenta la aplicación de 13 criterios que incluyen, entre otros, la población, la tasa de riesgo de pobreza o exclusión social (Tasa AROPE), la renta per cápita, la dispersión territorial, el número de familias monomarentales o las tasas de envejecimiento y discapacidad. Además, se garantiza un porcentaje fijo para La Rioja (1,02%), Ceuta (0,80%) y Melilla (0,81%). Esta propuesta de distribución se someterá ahora a la aprobación del Consejo Territorial de Servicios Sociales y del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia.
A partir de ese trámite, serán los gobiernos de las comunidades y ciudades autónomas las que gestionen sus propias convocatorias de subvenciones. La autonomía que más recibirá será Andalucía, 81 millones de euros, seguida de Catalunya, 57,3 millones, y la Galicia y la Comunitat Valenciana, con 46,4 millones respectivamente.
Las organizaciones que podrán beneficiarse de estas subvenciones serán las entidades del Tercer Sector que cumplan los requisitos establecidos en las convocatorias autonómicas, que van destinadas a cubrir las necesidades específicas de asistencia social de las personas en situación de pobreza o exclusión social o que se encuentren en otras situaciones de especial vulnerabilidad. En la convocatoria de 2024, se financiaron más de 10.000 proyectos dirigidos a diferentes colectivos: discapacidad, pueblo gitano, personas mayores, infancia o familia.
El sistema de distribución
El acuerdo de Consejo Territorial de Servicios Sociales del 18 de junio de 2021 establece un sistema de distribución de dos tramos: uno estatal con el 20% de la recaudación y un tramo autonómico con el 80% de la recaudación, que se transfiere a las comunidades de régimen común para que, en su propio ámbito de competencias, publiquen sus respectivas convocatorias de subvenciones.
El acuerdo alcanzado en 2021 tenía previsto un periodo de vigencia de cinco años, que expiraba el pasado mes de junio. Ante esta situación, y atendiendo a los buenos resultados que se han obtenido con este modelo, el Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 impulsó y consiguió un acuerdo de prórroga por 2 años y medio, hasta el 31 de diciembre de 2028 (que incluye la ejecución de los programas en el año 2029).
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