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Crisis humanitaria

El Gobierno aprueba un crédito de 63 millones para atender a los menores no acompañados en Ceuta

Los fondos permitirán sufragar asistencia letrada, así como la atención psicosocial, educativa y sanitaria de los menores

Ceuta, en directo | Última hora de la crisis migratoria

Niños y niñas, en un campamento para migrantes en Ceuta.

Niños y niñas, en un campamento para migrantes en Ceuta. / Laura Rincón / Efe

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Olga Pereda

Olga Pereda

Madrid
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El Consejo de Ministros ha aprobado este mañana un nuevo crédito de 62,96 millones de euros destinado a la atención de niños, niñas y adolescentes migrantes no acompañados que se encuentran en Ceuta. La partida será gestionada por el Ministerio de Juventud e Infancia y servirá para financiar los recursos de acogida y asistencia en la ciudad autónoma. Los fondos permitirán sufragar, entre otras actuaciones, la asistencia letrada y la atención psicosocial, educativa y sanitaria de los menores. La ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, ha asegurado que el objetivo es garantizar que Ceuta disponga de los recursos necesarios para atenderlos en "condiciones dignas".

Tras el asalto de la frontera del 30 de julio, quedan en la ciudad unos 5.000 migrantes (9.000, según los cálculos del presidente de Ceuta, Juan Jesús Vivas). De ellos, 1.478 son niños y niñas no acompañados que están en diversos centros y en situación de acogida por las autoridades de Ceuta. Unas 700 son niñas y abundan también los menores de 13 años. Algunos de ellos vienen de vivir en la calle en Marruecos o de situaciones de maltrato. Hay niñas con quemaduras de cigarros en su cuerpo, según explicó la ministra de Juventud e Infancia durante su reciente comparecencia en el Congreso, donde pidió a los diputados alejarse de posturas racistas. "Los niños no son invasores", destacó.

El ministerio contempla que parte de este crédito pueda utilizarse para financiar convenios con entidades y con otras comunidades autónomas para atender y acoger temporalmente a estos menores hasta que sus expedientes se tramiten, una burocracia muy garantista y que conlleva mucho tiempo. Rego defendió que la respuesta a la situación de Ceuta debe abordarse desde la solidaridad entre territorios.

"Para que un menor sea devuelto a su familia, hay que investigar primero. Hay que ver si hay familia a la que volver y si el entorno es seguro", aseguró Rego en el Congreso. Antes de la crisis migratoria y humanitaria del 30 de julio, el ministerio tenía abiertos 600 expedientes con Marruecos, cuya respuesta ha sido el silencio. "La reunificación si se puede hacer, se hace. Pero con garantías", concluyó la ministra.

Durante su comparecencia, Rego aseguró que está pendiente la firma del Gobierno ceutí para iniciar los trámites que permitirían trasladar a 500 menores a la península a través de entidades dedicadas a la atención a la infancia. Según el ministerio, esta posibilidad fue planteada al presidente de Ceuta, Juan Jesús Vivas, el pasado 8 de agosto.

Juventud e Infancia trabaja además en otras fórmulas para aliviar la presión sobre los recursos de acogida de Ceuta. Entre ellas figuran los acuerdos bilaterales de cooperación entre comunidades autónomas, un mecanismo que, según la ministra, permitiría pactar acogidas urgentes sin tener que esperar a que concluyan otros procedimientos.

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El nuevo crédito de casi 63 millones se suma a otros 25 millones de euros aprobados la semana pasada y a los 5,5 millones concedidos a Ceuta a mediados de julio. Con estas partidas, el Ministerio sitúa en aproximadamente 93,5 millones de euros la financiación aprobada durante este año para hacer frente a la atención de la infancia migrante no acompañada en la ciudad autónoma.

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