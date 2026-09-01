Los 85.000 docentes catalanes se incorporan hoy a los centros educativos con la mirada puesta en la huelga del día 8

Empieza la cuenta atrás para el inicio del curso 26-27 con la reincorporación este martes a sus puestos de trabajo de los 85.052 maestros y profesiones del sistema, 1.103 más que el curso pasado fruto de las últimas negociaciones sindicales. Un regreso marcado por la convocatoria de una huelga para el primer día de clase que hoy por hoy se antoja imparable pese a la reunión prevista para este jueves entre la consellera Niubó y Ustec, por un lado, y la CGT, por el otro, las dos principales organizaciones convocantes del paro.

Este martes se ha llevado a cabo también la primera reunión de la mesa de seguimiento del pacto educativo [del que Usted y CGT se desmarcaron], a la que ha acudido también la propia consellera para desearle un buen curso a los representantes de CCOO, UGT y Professors de Secundària (Aspepc), y el Govern ha aprobado el nombramiento de Marta Clari como nueva secretaria general de la Conselleria de Educación y FP en sustitución de Teresa Sambola, destituida del cargo tras el fiasco de PISA. Psicóloga y pedagoga social, la nueva número 2 de Niubó era en la actualidad gerente del Área de Derechos Sociales, Salud, Cooperación y Comunidad del Ayuntamiento de Barcelona. Entre sus diferentes responsabilidades en la administración local, ha sido responsable de Cultura del Distrito de Nou Barris, gerente del Consorci de Biblioteques de Barcelona y gerente del Institut de Cultura de Barcelona. Entre 2019 y 2023 ocupó la gerencia del Área de Cultura, Educación, Ciencia y Comunidad del Ayuntamiento, estructura de la que dependía el Consorci d'Educació de Barcelona. Un perfil que no pocos docentes ven con reticencia, al no contar con experiencia en las aulas.

Plus de 700 euros anuales

En la rueda de prensa para presentar el curso escolar 2026-2027, Niubó confesaba este lunes que no es el inicio de curso que hubieran querido y esperado, "sobre todo tras el esfuerzo hecho el curso pasado". Un esfuerzo que la consellera concretó en la creación de un nuevo "complemento de mejora del sistema educativo de Catalunya", un plus de 700 euros anuales para todos los docentes.

Una parte muy importante del profesorado considera ese esfuerzo insuficiente, como refleja el rechazo al preacuerdo de más de 39.500 docentes, el 65,1% de los maestros y profesores que participaron en la consulta organizada por Ustec y la CGT para decidir si avalaban el pacto y mantenían las movilizaciones. La mayoría optó por seguir con las protestas "hasta lograr un cambio real". De ahí la decisión de intensificar el ciclo de movilizaciones y huelgas y convocar un paro el primer día de clase.

El sentir generalizado en los claustros que este martes se han rencontrado tras la vacaciones es que, más allá de la subida salarial lograda -y pese a que el Govern sigue desplegando el acuerdo-, apenas perciben mejoras significativas en el difícil día a día de las aulas. En ese contexto, las 500 nuevas aulas de acogida anunciadas les saben a poco.

El sindicato La Intersindical -organización que no participa de la mesa sectorial pero forma parte del comité de huelga- ha llamado este martes a "vaciar las aulas" el día 8, y sitúa la financiación del 6% del PIB, el blindaje del catalán y la derogación del decreto de plantillas como "condiciones indispensables para la paz social".

Sigue también en pie la campaña para boicotear las salidas y colonias, a la que se han adherido más de 1.300 escuelas e institutos públicos. Los profesores aseguran que mantendrán esta medida de presión hasta que se alcance un acuerdo "mayoritario" que permita resolver "los problemas de fondo de la educación". La iniciativa preocupa a las familias casi tanto como la huelga convocada para el primer día de clase, especialmente porque algunas de estas actividades, como las colonias de sexto de primaria o el viaje de fin de curso de 4º de ESO, se viven una sola vez en la vida. Todo ello en una jornada en la que las familias también han empezado a recibir los correos electrónicos con el nombre de los tutores de sus hijos.