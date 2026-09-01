Cinco años sin peajes tensionan la AP-7: un 33% más de muertes y un 40% más de averías

Cinco años después del fin de los peajes en Catalunya, el balance presenta claroscuros. Entre enero y agosto de 2026, las víctimas mortales en el conjunto de la red viaria catalana han caído un 26,2% respecto a 2019 y los heridos graves un 9,1%. En cambio, en las vías donde desaparecieron las barreras los heridos graves se han duplicado en ese mismo periodo, un incremento vinculado al fuerte aumento de la movilidad que han absorbido estas autopistas desde que pasaron a ser gratuitas.

La AP-7 es el ejemplo más extremo de esta concentración, pero forma parte de un fenómeno más amplio: el fin de los peajes ha desplazado tráfico hacia las antiguas autopistas de pago, más seguras en términos relativos pero también sometidas ahora a una presión mucho mayor.

Desde que las barreras desaparecieron, el 1 de septiembre de 2021, el tráfico se ha concentrado cada vez más en la AP-7. Con más tráfico, también han aumentado los problemas. La autopista registra más averías y accidentes y algunos tramos tienen dificultades para absorber todo el volumen de vehículos que circula por ellos. La AP-7 se ha convertido en una de las principales vías de movilidad de Catalunya y su capacidad está cada vez más tensionada.

Gráfico que muestra la evolución de las víctimas en la AP-7 en comparación con la red viaria.

Mientras las víctimas mortales en el conjunto de las carreteras catalanas han caído un 26,2% respecto a 2019, en esta autopista han aumentado un 33% hasta las 12 muertes entre el 1 de enero y el 28 de agosto de 2026. Los heridos graves, además, se han duplicado respecto al mismo periodo de 2019. Las averías crecen un 40% este año y las incidencias con camiones un 20% desde 2019.

La AP-7 registra hasta 150.000 vehículos diarios, de los que 25.000 son pesados

La desaparición de los peajes ha cambiado de forma sustancial la movilidad en la AP-7. La autopista soporta actualmente hasta 150.000 vehículos diarios, de los que unos 25.000 son pesados. Uno de los ejemplos más claros se encuentra en Martorell, donde el tráfico ha crecido cerca de un 44%. En este punto la intensidad media diaria pasó de 79.358 vehículos entre enero y agosto de 2019 a 113.929 en 2025.

Esta concentración de tráfico explica que la AP-7 lidere el número absoluto de incidencias. Sin embargo, desde el Servei Català de Trànsit se matiza que, en relación con el enorme volumen de vehículos que circulan por ella, la autopista mantiene uno de los índices de peligrosidad más bajos.

El problema, por tanto, no es únicamente que haya más accidentes, sino que cualquier incidencia tiene un impacto mayor cuando se produce en una vía que concentra semejante cantidad de tráfico.

Más averías y más congestión

A la siniestralidad se suma otro problema: las averías. Entre enero y julio de 2026 se registraron 483 averías en la AP-7, un 40% más que en el mismo periodo de 2025. El incremento todavía es mayor si se observa el conjunto de las principales vías catalanas, donde se contabilizaron 1.885 averías, un 60,1% más que el año anterior.

La AP-7 es la carretera catalana en la que se registran más averías.

El Servei Català de Trànsit apunta, entre otras causas, al envejecimiento del parque móvil. El aumento de vehículos de segunda mano y una flota cada vez más envejecida hacen que los problemas mecánicos sean más frecuentes.

En una carretera con la intensidad de la AP-7, una avería puede convertirse rápidamente en una retención y aumentar el riesgo de accidentes. La presión sobre la autopista no procede, por tanto, únicamente del número de vehículos, sino también de la dificultad para mantener una circulación fluida cuando aparece cualquier obstáculo.

Camiones y motos, en el centro del problema

El aumento del tráfico pesado es otro de los factores que condicionan la seguridad de la AP-7. Las incidencias con camiones implicados pasaron de 979 en 2019 a 1.177 en 2025.

Dentro de este colectivo, además, las incidencias protagonizadas por conductores de países de fuera de la Unión Europea casi se han duplicado, pasando de 105 a 194. Trànsit reclama una mayor formación específica para estos profesionales, especialmente para afrontar las particularidades de una autopista con tanta intensidad de tráfico.

Pero los camiones no son los únicos protagonistas de los accidentes en la AP-7. De las 12 personas que han muerto este año en la autopista, siete eran motoristas, que se convierten así en el colectivo con más víctimas mortales en esta carretera.

El tramo central, el más complicado

Uno de los puntos que más preocupa a Trànsit es el tramo central de la AP-7, entre el Papiol y Mollet del Vallès. Desde 2022, la velocidad está limitada a 100 km/h entre Granollers y el Papiol para reducir la siniestralidad. La medida ha permitido rebajar las incidencias, pero el Servei Català de Trànsit considera que no es suficiente porque existe un problema estructural de la propia autopista.

La AP-7 está encajonada en esta zona junto a la B-30 y varios puentes dificultan una redistribución más eficiente del tráfico entre ambas vías. También resulta complicada su conexión con la C-58 y la C-16. Uno de los puntos donde se concentran accidentes y retenciones se encuentra precisamente entre los kilómetros 145 y 149, en el enlace con la C-58. Mientras no se resuelva el nudo viario, Trànsit estudia separar los flujos de vehículos que atraviesan la zona de los que continúan circulando por la AP-7.

Los diez kilómetros con más alcances los domingos

Otro tramo especialmente problemático es el comprendido entre Martorell y Sant Sadurní d'Anoia, entre los kilómetros 180 y 190. Según Trànsit, son los diez kilómetros de la AP-7 donde se producen más colisiones por alcance durante los retornos de los domingos. La orografía y el propio diseño de la carretera, con subidas y bajadas, dificultan una circulación fluida cuando aumenta la intensidad del tráfico.

Para intentar reducir estos accidentes, se ha implantado una limitación de 100 km/h durante las tardes de los domingos. Trànsit considera, sin embargo, que todavía es pronto para determinar si esta medida está consiguiendo reducir de forma significativa la siniestralidad.

Restricciones para los camiones en el Ebre

En las Terres de l'Ebre también se han adoptado medidas específicas. Desde el pasado diciembre, la velocidad máxima en sentido sur está limitada a 100 km/h para los turismos y a 80 km/h para los vehículos pesados entre Calafat y el sur de Amposta. Además, los camiones tienen prohibido adelantarse en ambos sentidos.

Según los datos de Trànsit, un 2,5% de los vehículos pesados incumple esta prohibición. De momento, durante 2026 no se ha producido ningún accidente mortal en la AP-7 a su paso por la demarcación de Tarragona, por lo que las 12 víctimas mortales registradas este año se concentran en las comarcas de Barcelona y Girona.

¿Volver a los peajes?

Cinco años después de la desaparición de las barreras, el debate sobre cómo gestionar la AP-7 vuelve a abrirse. La Generalitat ha anunciado un grupo de trabajo para estudiar el futuro de los peajes y el Servei Català de Trànsit planteará la posibilidad de establecer un sistema de tarificación variable, en función de la hora y de los kilómetros recorridos.

Una de las propuestas que se pondrán sobre la mesa es la de los peajes variables, cuyo precio cambiaría según la hora del día y la distancia recorrida. La intención es repartir mejor el tráfico y evitar la acumulación de vehículos en las horas de mayor circulación.