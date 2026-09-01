Carles Vilajosana, de Castellnou de Bages, la víctima del crimen de la calle Sant Jaume de Manresa

Carles Vilajosana, de 45 años y vecino de Castellnou de Bages, es la víctima del homicidio ocurrido esta madrugada en la calle Sant Jaume de Manresa. Vilajosana era una persona muy conocida y querida en su municipio y también en otros puntos del Bages, principalmente por su actividad profesional. Se dedicaba al mantenimiento y acondicionamiento de jardines de la localidad y también trabajaba para empresas de la comarca.

Vilajosana deja dos hijos pequeños. La noticia ha causado un fuerte impacto en Castellnou de Bages, especialmente a medida que este martes por la mañana se ha ido conociendo la identidad de la víctima. El alcalde del municipio, David Canyadó, ha explicado a Regió7 que Vilajosana formaba parte de su círculo de amistades y ha remarcado que no era una persona conflictiva. "Era muy buen hombre", ha asegurado el alcalde.

Canyadó ha explicado que Vilajosana era "muy conocido y querido" en el pueblo. Durante unos años también había trabajado en la bodega de Mas de Sant Iscle, en Pineda de Bages, lo que había contribuido a que fuera conocido en otros ámbitos de la comarca.

Un habitual del Correfoc y la Patum

Canyadó apunta que Vilajosana "seguramente había ido al Correfoc de Manresa", ya que era un habitual de este tipo de celebraciones y también de la Patum de Berga. "Posiblemente iba a buscar el coche o salía del Correfoc", explica el alcalde, aunque esta circunstancia todavía no ha sido confirmada oficialmente.

El crimen ha tenido lugar durante la madrugada de este martes en la calle Sant Jaume de Manresa. Según ha explicado un vecino de la zona a Regió7, alrededor de las tres y media de la madrugada se habrían escuchado "gritos y ruido" en la calle. Poco después, varios testigos habrían visto a un grupo de jóvenes muy alterados moviéndose por la zona. Pasadas las cinco, los servicios de emergencias recibieron el aviso del incidente.

Varias patrullas de la policía se desplazaron hasta el lugar, donde encontraron al hombre gravemente herido. Los agentes iniciaron las maniobras de reanimación, que posteriormente continuaron dos unidades del SEM. Finalmente, el hombre falleció.

El cuerpo de la víctima fue localizado en la vía pública, frente al número 15 de la calle Sant Jaume. Esta mañana, los Mossos d’Esquadra han cortado la vía para permitir las labores policiales y el levantamiento del cadáver.

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La División de Investigación Criminal (DIC) se ha hecho cargo de la investigación para determinar las circunstancias de los hechos y la autoría.