Sucesos
Carles Vilajosana, de Castellnou de Bages, la víctima del crimen de la calle Sant Jaume de Manresa
El vecino del Bages era muy conocido y querido en el municipio, donde se dedicaba al mantenimiento de jardines
Había trabajado durante unos años en la bodega del Mas de Sant Iscle
A.D.
Carles Vilajosana, de 45 años y vecino de Castellnou de Bages, es la víctima del homicidio que se ha producido esta madrugada en la calle Sant Jaume de Manresa. Vilajosana era una persona muy conocida y querida en su municipio y también en otros puntos del Bages, principalmente por su actividad profesional. Se dedicaba al mantenimiento y acondicionamiento de jardines de la población y también trabajaba para empresas de la comarca.
Vilajosana deja dos hijos pequeños. La noticia ha causado un fuerte impacto en Castellnou de Bages, especialmente a medida que este martes por la mañana se ha ido conociendo la identidad de la víctima. El alcalde del municipio, David Canyadó, ha explicado que Vilajosana formaba parte de su círculo de amistades y ha remarcado que no era una persona conflictiva. «Era muy buena persona», ha asegurado el alcalde. Canyadó ha explicado que Vilajosana era «muy conocido y querido» en el pueblo. Durante unos años también había trabajado en la bodega del Mas de Sant Iscle, en Pineda de Bages, hecho que había contribuido a hacerlo conocido en otros ámbitos de la comarca.
Un habitual del Correfoc y la Patum
Canyadó apunta que Vilajosana «seguramente había ido al Correfoc de Manresa», ya que era un habitual de este tipo de celebraciones y también de la Patum de Berga. «Posiblemente iba a buscar el coche o salía del Correfoc», explica el alcalde, aunque esta circunstancia todavía no ha sido confirmada oficialmente.
El crimen ha tenido lugar durante la madrugada de este martes en la calle Sant Jaume de Manresa. Según ha explicado un vecino de la zona a Regió7, hacia las tres y media de la madrugada se habrían oído «gritos y ruido» en la calle. Poco después, varios testigos habrían visto a un grupo de jóvenes muy alterados moviéndose por la zona. Pasadas las cinco, los servicios de emergencias han recibido el aviso del incidente. Varias patrullas de la policía se han desplazado al lugar, donde han encontrado al hombre herido de gravedad delante del número 15 del mencionada calle Sant Jaume. Los agentes han iniciado las maniobras de reanimación, que han continuado después dos unidades del SEM, aunque no han podido hacer nada para salvarle la vida.
Esta mañana, los Mossos d’Esquadra han cortado la vía para permitir las tareas policiales y el levantamiento del cadáver, que se ha realizado hacia las 10.
La Divisió d'Investigació Criminal (DIC) se ha hecho cargo de la investigación para determinar las circunstancias de los hechos y la autoría.
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Fuente: Regió7
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