Dos astronautas concluyen un paseo espacial con problemas de movilidad en un traje

Las astronautas Jessica Meir, de la NASA, y Sophie Adenot, de la Agencia Espacial Europea (ESA, en inglés), realizaron este martes una caminata espacial de casi siete horas fuera de la Estación Espacial Internacional (EEI) para instalar un reflector que facilitará el acoplamiento de las naves, aunque se registró un problema en uno de los trajes espaciales.

El paseo espacial terminó a las 15:29 hora del este de Estados Unidos (19:29 GMT), unos veinte minutos más tarde de lo previsto, informó la NASA.

Las dos astronautas además cambiaron además una cámara de alta definición y tomaron una muestra del exterior del laboratorio orbital para buscar microorganismos.

Adenot tuvo dificultades para mover el brazo izquierdo durante la salida y Meir determinó que el arnés del calefactor de uno de los guantes del traje probablemente se había enganchado y limitaba el movimiento del hombro de su compañera, según la agencia espacial estadounidense.

Abrir la cremallera de esa articulación pareció resolver el problema antes de que las dos regresaran a la esclusa.

El Centro de Control de la Misión dejó para más adelante la colocación de los pernos que guiarán el nuevo radiador del Espectrómetro Magnético Alfa, un detector de partículas cósmicas del exterior de la estación.

Como acumulaban retraso, el control de tierra aplazó también el resto de los cables puente de los sistemas eléctricos y otras tareas no prioritarias.

Fue la caminata número 99 en la que participa algún astronauta de Estados Unidos, la séptima de Meir y la tercera de Adenot, que el 18 de agosto se convirtió en la primera mujer francesa que caminó por el espacio.

Con esta salida, Meir pasa a ser la tercera astronauta de la NASA con más caminatas espaciales, por detrás de Peggy Whitson, con 10, y Suni Williams, con nueve. Fue también la número 284 en apoyo del ensamblaje, el mantenimiento y la mejora de la estación.

Meir trabajó subida al brazo robótico Canadarm2, que manejó desde dentro el astronauta Anil Menon, mientras que Adenot se desplazó amarrada al exterior del laboratorio orbital.

Es la cuarta caminata de la estación en menos de un mes, tras las tres de agosto.

Este tipo de salidas de mantenimiento son habituales en el laboratorio orbital, que será desmantelado en 2030 con la ayuda de SpaceX.

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La EEI, operativa desde 1998, ha sido un símbolo de colaboración internacional, aunque los costos de mantenimiento y la obsolescencia tecnológica han llevado a planificar su retiro, y la sustituirán estaciones en órbita de empresas privadas.