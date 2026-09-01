Sucesos
Apuñalamiento mortal en Manresa: los Mossos investigan la muerte de un vecino de Castellnou de Bages en la calle
El cuerpo de la víctima ha sido localizado esta madrugada frente al número 15 de la calle Sant Jaume
Los Mossos identifican a dos personas por el apuñalamiento mortal en Manresa
Eduard Font Badia / Regió7
Los Mossos d’Esquadra investigan la muerte de una persona que ha sido localizada esta madrugada del martes en la calle Sant Jaume de Manresa. Según las primeras informaciones, presentaba una herida de apuñalamiento mortal.
La víctima sería Carles Vilajosana, de 45 años y vecino de Castellnou de Bages. La policía catalana mantiene abierta una investigación para determinar las circunstancias de los hechos y esclarecer qué ha ocurrido. Por el momento, hay dos personas identificadas.
Según ha informado un vecino de la zona a Regió7, a las tres y media de la madrugada "se han escuchado gritos y ruido" en la calle. Poco después, varios testigos habrían visto a un grupo de jóvenes muy alterados moviéndose por la zona. Ya pasadas las cinco, los servicios de emergencia recibieron el aviso del incidente.
La víctima se encontraba frente al número 15 de la calle cuando varias patrullas de la policía la localizaron. Presentaba, sin embargo, heridas de gravedad y, aunque los agentes iniciaron las maniobras de reanimación, que posteriormente continuaron dos unidades del SEM, finalmente Vilajosana falleció.
Durante esta mañana, los Mossos han mantenido acordonada la zona para llevar a cabo las diligencias policiales y permitir el levantamiento del cadáver, que se ha efectuado a las 10 de la mañana. Hasta la calle Sant Jaume también se ha desplazado la comitiva judicial.
La División de Investigación Criminal (DIC) se ha hecho cargo de la investigación para determinar las circunstancias de los hechos y la autoría. Por el momento, no constan detenciones relacionadas con el caso.
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Fuente: Regió7
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