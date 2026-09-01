La Aemet avisa de la llegada de danas y más lluvias de lo habitual en otoño: "La temperatura del agua es un ingrediente que complica aún más las cosas"

El otoño meteorológico acaba de comenzar, pero las condiciones atmosféricas siguen teniendo de verano. El calor se mantendrá durante los próximos días y las temperaturas incluso volverán a subir a partir del jueves. Sin embargo, la mirada de los expertos ya está puesta unas semanas más adelante, cuando el patrón atmosférico de estabilidad puede cambiar y dejar paso a lluvias abundantes e incluso inundaciones graves.

José Luis Camacho, portavoz de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) avisa de que el riesgo de episodios de lluvias torrenciales y danas será elevado en el Mediterráneo. "La situación se irá modificando conforme avance septiembre", asegura. "Los modelos de predicción semanal prevén un escenario de más inestabilidad a finales de mes, sobre todo en el sureste de España", prosigue el meteorólogo.

Las lluvias torrenciales caídas en la provincia de Tarragona en las últimas horas han obligado a cortar carreteras. / Javier Díaz / EFE

Pero más allá de las lluvias que puedan llegar en pocas semanas, Camacho advierte de que en otoño habrá episodios de precipitaciones fuertes. "Lo que nos falta saber es dónde, cómo y en qué momento, y cómo se dibujará exactamente cada episodio", explica en conversación con EL PERIÓDICO. De hecho, los modelos a corto y medio plazo, señalan que el otoño será más "más lluvioso de lo normal".

"El promedio de septiembre, octubre y noviembre da una alta probabilidad de precipitaciones superiores a lo que indica la media histórica", sostiene Camacho. Aun así, cabe señalar que estos mapas ofrecen un cálculo general de los tres meses sumados y no precisan todavía cuándo pueden ocurrir los episodios más graves.

Combustible disponible

Uno de los factores que puede contribuir a acelerar el fenómeno es la temperatura del agua del mar. El Mediterráneo almacena durante meses buena parte de la energía acumulada en verano y la libera progresivamente durante los próximos meses. "Se trata de un ingrediente extra que puede complicar más las cosas; el agua del mar tendrá energía para añadir fuerza y actuar como motor de estos fenómenos", subraya Camacho.

En realidad, esta capacidad del Mediterráneo para conservar el calor después del verano es uno de los elementos que explican la violencia alcanzada por algunos episodios de lluvia otoñales.

De todas formas, el portavoz de Aemet alerta de que un Mediterráneo muy cálido no implica automáticamente que vayan a producirse lluvias torrenciales. "El hecho de que la temperatura del agua sea elevada es solo uno de los factores para que haya precipitaciones abundantes, pero también hacen falta sistemas dinámicos, depresiones y frentes", expone.

En caso de que coincidan una masa de aire frío en altura, una circulación favorable y un Mediterráneo todavía muy cálido, es cuando las precipitaciones pueden ganar intensidad. Hasta ahora, esos sistemas han afectado principalmente al norte y noroeste peninsular. "En el Cantábrico y Galicia ya hemos tenido algunas pasadas de frentes, pero en el Mediterráneo todavía no", argumenta Camacho. En el Mediterráneo, por el momento, sí se han registrado fenómenos violentos puntuales, pero todavía no se ha configurado un episodio de lluvia generalizada asociado a una dana.

Días de calor

Pero a día de hoy, por ahora, la situación sigue lejos de cambiar: "Seguimos con un bloqueo y una dorsal en altura, y con temperaturas relativamente elevadas para la época". A partir del jueves, incluso aumentán las temperaturas, en un fenómeno que no se podrá calificar como ola de calor.

Mientras esta dorsal no se rompa, las entradas de aire cálido procedentes del Sáhara todavía pueden prolongarse. "Además, una hipotética dana situada al oeste de la Península, por ejemplo entre Madeira y el cabo de San Vicente, podría incluso favorecer temporalmente la llegada de aire cálido desde África", detalla el especialista. "Hay que tener en cuenta que la temperatura en el Sáhara sigue siendo altísima, aunque el calor que nos llega ya no es tan intenso", añade.

Este ambiente cálido seguirá contribuyendo a incrementar la temperatura superficial del mar, que sigue en valores muy elevados a pesar de que, en los últimos días, el viento y las precipitaciones sobre el mar han ayudado a rebajarla ligeramente.