Vecinos de Girona denuncian lanzamientos de canicas en la calle Costabona: "Una me pasó rozando la cabeza"

Una canica pasó rozándole la cabeza mientras llevaba en brazos a su hijo de tan solo tres semanas cuando regresaba a casa. Rebotó contra el bordillo y después contra la persiana antes de pasarle rozando. El episodio ocurrió el 7 de junio, en la calle Costabona de Girona.

Desde entonces, explica, cuando pasa por la calle con su bebé lo hace con más precaución: coloca el cochecito de manera que quede protegido y baja la capota.

El caso no es aislado ni nuevo. Varios vecinos del número 31 de la calle Costabona aseguran que llevan meses sufriendo el lanzamiento de canicas, piedras e incluso trozos de baldosa. Según explican, el problema habría comenzado hace un año, pero este verano se habría agravado.

Algunos cuentan que los objetos caen a la calle cuando hay personas sentadas conversando o pasando por allí; otros aseguran que han llegado a impactar contra terrazas y patios interiores, al otro lado del edificio. Diari de Girona ha hablado con algunos de ellos, que han preferido permanecer en el anonimato.

Los vecinos, por el momento, no han podido determinar de dónde proceden los objetos ni identificar quién los lanza. Explican que los episodios se producen a distintas horas, tanto de día como de noche, y sin un patrón claro. Algunos sospechan que los proyectiles podrían proceder de algún edificio de la zona, pero admiten que no han podido comprobarlo.

"No nos damos cuenta de lo que es hasta que nos toca a nosotros"

Una de las vecinas explica que el verano pasado empezó a escuchar ruidos de cosas que caían a la calle, durante la noche. Oía el impacto de las canicas, pero no sabía qué estaba pasando ni de dónde procedían. "No nos damos cuenta de lo que es hasta que nos atacan a nosotros", resume.

Con el tiempo, algunos residentes han empezado a guardar los objetos que encuentran. Una de las vecinas conserva al menos trece canicas, una piedra y varios fragmentos que identifica como trozos de baldosa. Según explica, algunos de los objetos han caído directamente en su terraza. En uno de los episodios, una canica y una piedra impactaron cerca de ella y de su marido.

Otra residente del edificio conserva una canica que quedó rota después del impacto. Explica que el 12 de agosto, alrededor de las dos y media de la tarde, cuando regresaba a casa, notó que le estaban disparando por detrás. La vecina asegura que aquel día llamó varias veces a la policía. "Llamé a las dos y media, después a las tres, a las cinco y a las siete", explica. Según su relato, le indicaron que acudiría una patrulla, pero asegura que "finalmente no acudió nadie". También afirma que contactó con la Policía Local y con el 112. Después del episodio, presentó una instancia en el Ayuntamiento de Girona. Explica que posteriormente se puso en contacto con ella el defensor de la ciudadanía para interesarse por el caso, pero "el tema ha quedado aquí".

El problema se habría agravado este verano

Los residentes sitúan, en general, el inicio de los episodios hace aproximadamente un año, aunque hay testimonios que aseguran haber sufrido lanzamientos desde hace más tiempo. Un vecino del número 27 afirma que lleva unos cinco años recibiendo impactos de objetos en su terraza interior cuando juegan sus nietos. Según explica, uno de los primeros objetos que le lanzaron fue un limón y asegura que "el atacante lanza los objetos y se esconde".

Este verano, sin embargo, varios vecinos aseguran que los incidentes se han intensificado. Las canicas no solo aparecen en espacios privados: también caen a la calle, donde puede haber personas sentadas, peatones, niños o personas mayores.

Algunos vecinos aseguran que han empezado a estar atentos a los ruidos y a los impactos. El temor es especialmente grande por los niños. En el bloque viven niños pequeños y los vecinos remarcan que también pasan por allí personas mayores y personas con dificultades de movilidad. La madre del bebé explica que ahora, cuando sale a la calle con el pequeño, intenta protegerlo con la capota del cochecito.

Carteles de alerta y ningún autor identificado

En medio de la preocupación, hace unos días algún vecino llegó a colocar carteles en la calle advirtiendo de los lanzamientos de canicas. Los residentes aseguran que los carteles desaparecieron rápidamente, pero tampoco saben quién los arrancó.

Algunos vecinos especulan con que los lanzamientos podrían realizarse con un tirachinas o algún otro sistema que permita disparar los objetos con fuerza. También sospechan que podría tratarse de una persona adulta, entre otras cosas porque "los carteles colocados en puntos altos han sido arrancados desde arriba". Son, sin embargo, hipótesis de los propios residentes, que no han podido identificar al autor ni confirmar el sistema utilizado. Algunos explican que, cuando una canica impacta contra un bordillo, una pared o una persiana, lo hace con suficiente fuerza como para rebotar o romperse.

Los vecinos quieren averiguar el origen de los lanzamientos y han empezado a plantear posibles medidas para intentar identificar al autor. Por el momento, explican que han trasladado el problema a la policía, pero, según dicen, los agentes les han indicado que, si no saben quién es el autor y no ha habido lesiones ni daños materiales acreditados, tienen poco margen de actuación.

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Mientras tanto, los vecinos continúan guardando las canicas que encuentran. Algunas son simplemente pequeños objetos de vidrio. Lo que les preocupa es la fuerza con la que llegan y el lugar en el que pueden acabar impactando.