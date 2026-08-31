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Ciberseguridad

La Universitat de Barcelona investiga el alcance de un ciberataque y refuerza sus sistemas

La UB asegura que "no se ha detectado ninguna incidencia" que afecte a los datos de la institución

Un ciberataque expone los datos de 6.800 inscritos en la bolsa de alquiler de Barcelona

Facultad de filología de la Universitat de Barcelona.

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Cristina Sebastián

Barcelona
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La Universitat de Barcelona (UB) está investigando el alcance de un ciberataque detectado “recientemente” en algunos de sus sistemas, según ha informado este lunes. La institución espera identificar la magnitud de la incidencia y la “información potencialmente” afectada. Por ello, está trabajando conjuntamente con la Agència de Ciberseguretat de Catalunya y el Consorci del Sistema Universitari de Catalunya (CSUC) “desde el momento en que se tuvo conocimiento” del incidente.

Por ahora, se han activado “con rapidez” los protocolos de seguridad correspondientes. También se han adoptado medidas de contención, monitorización y refuerzo, así como “mecanismos adicionales”, entre ellos la renovación de las credenciales de acceso y la interrupción puntual de algunos servicios y páginas web.

La UB ha tomado precauciones como la renovación de las credenciales de acceso y la interrupción puntual de algunos servicios

La UB ha asegurado que los servicios “funcionan con normalidad y no se ha detectado ninguna incidencia” que afecte a los datos de la universidad. Aun así, y como medida de precaución, mantiene activados esos “mecanismos adicionales” de seguridad. Por este motivo, ha precisado que durante los próximos días algunas páginas web y servicios “pueden quedar puntualmente interrumpidos”.

La universidad ha pedido a estudiantes, docentes y personal que extremen la precaución durante las próximas horas. En particular, recomienda desconfiar de mensajes, correos electrónicos o llamadas que soliciten contraseñas, información personal u otros datos sensibles. Además, recuerda que si algún usuario detecta alguna anomalía relacionada con la seguridad informática debe ponerse en contacto con la universidad.

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La advertencia responde al riesgo de que terceros puedan intentar aprovechar el incidente para hacerse pasar por la universidad o sus servicios y obtener información de los usuarios.

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