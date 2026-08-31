De Tossa a Roses
Detectados 16 taxis pirata que operaban sin autorización durante el mes de agosto en Girona
Los Mossos realizan 66 inspecciones en distintos municipios de la demarcación e inmovilizan 6 vehículos
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Los Mossos d'Esquadra han detectado hasta 16 taxis pirata durante todo el mes de agosto en la demarcación de Girona. Se trata de una campaña de controles a taxis y Vehículos de Transporte con Conductor (VTC) para detectar incidencias. La policía asegura que la mayoría de los casos se han localizado en la zona del aeropuerto de Girona, donde se prestaban servicios con vehículos particulares o de alquiler a cambio de cantidades de dinero muy elevadas por realizar los trayectos. La campaña se ha llevado a cabo con la colaboración de distintos cuerpos de policía local de la demarcación. En total, se han realizado 66 inspecciones y se han detectado 94 infracciones. Además, se han inmovilizado 6 vehículos.
Los Mossos d'Esquadra han realizado los controles en coordinación y colaboración con las policías locales de Tossa de Mar (Selva), Blanes (Selva), Castell-Platja d'Aro (Baix Empordà) y Roses (Alt Empordà).
El objetivo de la campaña era intensificar los controles a taxis y otros VTC para detectar diferentes infracciones. Las inspecciones se han llevado a cabo principalmente en los alrededores del aeropuerto de Girona, pero también en los accesos a algunos de los municipios con mayor afluencia turística, como Blanes, Lloret de Mar, Tossa de Mar, Platja d'Aro o Roses.
Entre todas las irregularidades detectadas, destacan las 16 denuncias por operar sin autorización y otras 10 relacionadas con elementos obligatorios y distintivos. También se ha detectado un caso de irregularidades en el taxímetro y se ha denunciado a trece personas por otras infracciones que podían afectar a la seguridad de los pasajeros, como circular con los neumáticos desgastados.
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