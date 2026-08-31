Del síndrome postvacacional al 'work blues': la ansiedad de volver al trabajo ya no es solo cosa del verano

Que la vuelta a la rutina tras unas vacaciones necesita un periodo de adaptación es algo sabido. Sin embargo, las empresas ven cada vez con más frecuencia un nuevo escenario: un número creciente de profesionales regresa al trabajo con sensación de agotamiento, desmotivación o ansiedad, incluso después de un fin de semana o de unos pocos días de descanso. Este fenómeno, conocido como 'Work Blues', ha dejado de asociarse únicamente al final de las vacaciones de verano para convertirse en una experiencia recurrente que refleja un problema más profundo.

Según Hays, un grupo mundial especializado en selección de personal y soluciones de recursos humanos, el reto real no está en facilitar la desconexión durante los periodos de descanso, sino en construir entornos laborales sostenibles que favorezcan el bienestar durante todo el año.

El bienestar

"El 'Work Blues' nos recuerda que el bienestar no se construye durante las vacaciones, sino en el día a día. La experiencia del empleado depende de muchos factores: el liderazgo, la carga de trabajo, la autonomía o la flexibilidad. Cuando esos elementos fallan, unos días de descanso difícilmente compensan el desgaste acumulado", afirma Fernando Calvo, Director de People & Culture de Hays para el Sur y Oeste de Europa.

Desde un punto de vista más psicológico, el origen de este fenómeno no está en el hecho de reincorporarse al trabajo, sino en el contraste entre un periodo de descanso y un entorno laboral que vuelve a exigir un elevado nivel de esfuerzo. Según explica Isabel Aranda, doctora en Psicología y experta en Psicología del Trabajo, el problema aparece cuando las vacaciones no son suficientes para recuperar los recursos psicológicos que ya estaban agotados antes del descanso.

Control del tiempo

"La vuelta al trabajo no suele generar malestar por el hecho de regresar en sí, sino porque desaparece un periodo en el que hemos tenido autonomía, descanso y sensación de control sobre nuestro tiempo. Cuando volvemos a un entorno con elevadas demandas, interrupciones constantes o escasos recursos para afrontarlas, nuestra mente interpreta ese cambio como un incremento del esfuerzo que va a tener que realizar", añade.

La especialista explica que, cuando una persona llega al periodo vacacional con un elevado nivel de desgaste, unos pocos días de descanso no siempre permiten restaurar completamente sus recursos psicológicos. Cita un estudio publicado en 2025 QUE concluye que la energía con la que un profesional vuelve al trabajo depende, en gran medida, del desgaste acumulado antes de las vacaciones, de su necesidad de recuperación y del apoyo que percibe por parte de la organización.

Cansancio persistente

Aunque experimentar cierta resistencia durante las primeras horas o días tras la reincorporación entra dentro de la normalidad, el problema aparece cuando estas sensaciones se repiten sistemáticamente. Entre las principales señales de alerta de un posible burnout destacan el cansancio persistente que no mejora con el descanso, la apatía, la irritabilidad, la dificultad para concentrarse, la pérdida de rendimiento o los pensamientos frecuentes de abandonar el puesto de trabajo, apuntan los especialistas.

El 35% de las empresas reconoce que la elevada carga de trabajo o el burnout es uno de los principales obstáculos para fidelizar el talento

De hecho, el 35% de las empresas reconoce que la elevada carga de trabajo o el burnout es uno de los principales obstáculos para fidelizar el talento y hasta un 69% de los profesionales en España tiene intención de cambiar de empleo durante 2026, según la Guía del Mercado Laboral de Hays.

La evolución del mercado laboral también ha transformado la manera en la que los profesionales descansan, se añade. El 41% de los profesionales asegura que le resulta difícil desconectar del trabajo debido a la cultura de la urgencia, mientras que un 23% señala los mensajes recibidos fuera del horario laboral como uno de los principales obstáculos para lograr una desconexión real, según datos de Hays.