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Salvamento Marítimo traslada a El Hierro un cayuco con unos 97 ocupantes

La embarcación fue avistada por un helicóptero del organismo a 54,7 kilómetros de la isla

Imagen de archivo de una embarcación de Salvamento Marítimo.

Imagen de archivo de una embarcación de Salvamento Marítimo. / Europa Press

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EFE

Santa Cruz de Tenerife
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Salvamento Marítimo ha rescatado al sur de la isla de El Hierro (Canarias) un cayuco con unas 97 personas a bordo y se dirige hacia el puerto de La Restinga donde serán desembarcados.

Fuentes de Salvamento Marítimo han informado a EFE que el recuento de los ocupantes de la embarcación es provisional hasta que lleguen a puerto.

El cayuco había sido avistado por el helicóptero de este organismo Helimer 204 a 54,7 kilómetros de El Hierro y hasta allí se dirigió la Salvamar Dipha que los traslada al puerto.

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Un dispositivo sanitario los espera en el puerto de La Restinga para ser atendidos.

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