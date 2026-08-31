La renovación del DNI se atasca en Catalunya: sin fecha en las comisarías hasta octubre y citas lejos de casa

La multiplicación de trabajo en las comisarías ha hecho que estos últimos meses se haya hecho cada vez más difícil encontrar una cita para la renovación del DNI o el pasaporte en pocos días y cerca del lugar de residencia. Las consultas realizadas por EL PERIÓDICO muestran que buena parte de las comisarías de Catalunya están ofreciendo automáticamente estos días fechas para octubre. Las citas disponibles en el aplicativo de la Policía Nacional, sin embargo, son muy volátiles y cambian mucho en función de la hora y del día de consulta. Así, en algunos momentos sí aparece fecha y hora para los días inmediatamente posteriores a la consulta, aunque estos huecos duran poco y muchas veces son en ciudades con poca población o en horarios de tarde.

La falta de citas la sufren ciudadanos como Anna Lozano, una maestra que lleva dos meses tratando de encontrar cita para renovar el DNI de su hijo. Pese a que las vacaciones de los profesores son largas, cuando entró en el aplicativo a finales de junio para poder realizar el trámite antes de que empazara el curso escolar, se encontró con que ya no había citas durante el verano. "Ahora me salen horas sueltas para octubre o incluso noviembre, pero en pueblos a los que me tengo que desplazar", lamenta Lozano. Y durante su jornada laboral.

El aplicativo de la Policía Nacional es volátil y ofrece algún hueco puntual en función de la hora de acceso al mismo

Visto lo visto, esta maestra cuenta que ahora entra a diario en el sistema para intentar pillar una cita de cara al mes de diciembre, cuando vuelve a coger vacaciones. "No quiero pedir fiesta o permiso para pasarme tres horas solo para renovar un DNI", resume.

Con más filosofía se lo ha tomado Samuel García que intentó en julio encontrar cita para renovar DNI y pasaporte. Dos trámites que cuentan como dos citas a efectos de agenda. No ha encontrado nada antes del 15 de octubre y de momento anda con ambos documentos caducados. También Carlos Valls estuvo en esta situación: el DNI le caducó el pasado mayo y al ir a pedir cita se la dieron para la última semana de agosto.

Las consultas que ha realizado EL PERIÓDICO dan fe de la dificultad para encontrar fecha y hora. Además, certifican que las citas que aparecen como disponibles son muy volátiles y cambian mucho en función del momento del día en que se consulta. Así, por ejemplo, utilizando la función de cita rápida –una opción que permite visualizar cuál es la primera cita disponible en cada comisaría seleccionada– y marcando todas las comisarías que hay en la demarcación de Barcelona, los resultados son muy distintos si la consulta se realiza por la mañana o por la tarde.

En la demarcación de Lleida hay citas en la Vall d'Aran; y en la de Girona, en Camprodon o Lloret

A las diez de la mañana del 26 de agosto, por ejemplo, todas las comisarías ofrecían citas para el mes de octubre excepto las de Vilanova i la Geltrú (que ofrecía dos huevos para el día siguiente) y la de la calle Balmes (cuatro huecos el día siguiente). Ese mismo día, a las cuatro de la tarde, era la comisaría de la calle Trafalgar la que tenía dos horas abiertas para atender renovaciones de DNI, mientras que el resto de dependencias policiales de toda la provincia no ofrecían fecha y hora hasta octubre.

Cosas similares suceden también en Lleida, donde es especialmente difícil encontrar fechas y algunas horas disponibles están en la comisaría de Les (Vall d’Aran), a casi tres horas en coche de la capital de provincia.

Algo parecido pasa en Tarragona, donde en alguna ocasión sí se abren huecos para septiembre, y en Girona, aunque en esta última demarcación suele haber más fechas disponibles en alguna localidad como Camprodon o Lloret de Mar.

Sea como fuere, la inmensa mayoría de las comisarías ya no dan citas hasta octubre y, para muchas personas, como Lozano, obtener antes un documento implica recorrer decenas o incluso cientos de kilómetros o pedirse fiesta en el trabajo para un trámite de apenas 15 minutos.

Atención a casos de urgencia

Fuentes de la delegación del Gobierno en Catalunya esgrimen que es habitual que en la temporada estival se produzcan "picos", y aseguran que los van "revirtiendo" para evitar "retrasos" excesivos en el acceso a una cita. Las mismas voces apuntan que, de todas formas, se atienden "casos de urgencia tanto de renovaciones de DNI como de pasaportes" si los afectados acuden a comisaría. La delegación afirma que la problemática afecta sobre todo a la región metropolitana de Barcelona y asegura que "trabaja, innova y mejora para que pueda haber cita en el lugar más cercano a la residencia" de cada persona.

La tensión con el DNI coincide, además, con el cuello de botella que también están generando las citas de extranjería para la toma de huellas y la expedición del TIE, que afecta a las mismas dependencias policiales. Está por ver cómo afectará a todo ello que empiecen a emitirse también las resoluciones favorables del proceso de regularización extraordinaria. De momento, se han expedido solo unas pocas, y todos los inmigrantes que la tienen deben solicitar una ‘cita de huellas’ en el plazo de un mes.