En el distrito de San Blas
Un joven de 20 años resulta herido grave tras ser apuñalado en Madrid
El afectado ha sido trasladado "dinámicamente estable" a un hospital de la capital
EFE
Un joven de 20 años ha resultado herido grave este lunes por la tarde en el madrileño distrito de San Blas tras sufrir dos heridas por arma blanca, ha informado Emergencias Madrid.
El joven ha sido trasladado "dinámicamente estable y con preaviso hospitalario a un hospital de Madrid -no se ha precisado cuál- con pronóstico grave", ha detallado Fernando Ferreras, jefe de Guardia del Servicio de Asistencia Municipal de Urgencia y Rescate (SAMUR).
Los sanitarios, previamente, han atendido al herido en el lugar de los hechos, donde presentaba "una herida a nivel fosa ilíaca izquierda". Tras realizarle una ecografía, han sospechado que podría presentar una "posible lesión en el bazo", ha añadido Ferreras.
La Policía Nacional y la Policía Municipal de Madrid, además, han realizado las diligencias oportunas.
- Un macrocontrol policial de camiones en la AP7 y la A2 acaba con más de 70 denuncias
- Matemáticas A y B y adiós a los 'ámbitos' en 4º de la ESO y fusión de ciencias en Bachillerato: novedades del curso en las aulas catalanas
- Familias que se resistían a dar el primer móvil a sus hijos acaban cediendo al llegar a 1º de la ESO: 'Me lo he comido con patatas
- Muere atropellado por un coche un joven de 16 años en Castelldefels y el conductor se da a la fuga
- Una subida de temperaturas pone fin al verano más cálido de la serie histórica
- Un hombre entrega a la Guardia Civil granadas de mano y tres de mortero, lo que obliga a desalojar el edificio
- Tiempo en Catalunya mañana lunes: bajan las temperaturas y vuelven las tormentas a estas zonas
- Cortada la AP7 en el Papiol por un accidente entre tres turismos que ha dejado personas atapadas dentro