Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Encuesta eleccionesParlemMóvilEl tiempoAlstomMarc MárquezPrincesa LeonorViviendaMossos
instagramlinkedin

Crisis migratoria

Interceptada una embarcación dedicada al traslado de inmigrantes en Cartagena: han sido detenidos los dos patrones

Hasta cinco pateras han llegado a la costa de la Región de Murcia desde el 19 de agosto

Archivo - Embarcación interceptada en Cartagena (Murcia) y dedicada al suministro de combustible a pateras taxi y narcolanchas

Archivo - Embarcación interceptada en Cartagena (Murcia) y dedicada al suministro de combustible a pateras taxi y narcolanchas / GUARDIA CIVIL - Archivo

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

Javier Ayala

Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico

La Guardia Civil ha interceptado una embarcación con cuatro motores a 12 millas al sureste de Monte de las Cenizas (Cartagena), dentro del Parque regional de Calblanque, que supuestamente tenía como fin el traslado de inmigrantes irregulares, según ha informado el delegado del Gobierno en Murcia, Francisco Lucas. Además, ha logrados detener a los dos patrones de la narcolancha.

Lucas ha señalado en X que la actuación refleja que "seguimos comprometidos con la seguridad de nuestras costas y con la lucha contra las mafias". La intervención se produce tras varios desembarcos registrados en el litoral murciano durante los últimos días.

Noticias relacionadas

En concreto, cinco pateras han alcanzado o sido interceptadas en la Región desde el 19 de agosto. El día 19 llegaron 62 personas a Calblanque; el 22, otras 49; el 26, alrededor de 50; el 29, 57 en Cala Dorada; y el 30, siete personas fueron interceptadas en Cabo Cope, Águilas. Los operativos han permitido localizar a los ocupantes y activar los procedimientos correspondientes en todos los casos registrados.

Fuente: La Opinión de Murcia

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Matemáticas A y B y adiós a los 'ámbitos' en 4º de la ESO y fusión de ciencias en Bachillerato: novedades del curso en las aulas catalanas
  2. Un macrocontrol policial de camiones en la AP7 y la A2 acaba con más de 70 denuncias
  3. Una subida de temperaturas pone fin al verano más cálido de la serie histórica
  4. Muere atropellado por un coche un joven de 16 años en Castelldefels y el conductor se da a la fuga
  5. Un hombre entrega a la Guardia Civil granadas de mano y tres de mortero, lo que obliga a desalojar el edificio
  6. Cortada la AP7 en el Papiol por un accidente entre tres turismos que ha dejado personas atapadas dentro
  7. Queja al Síndic de Greuges por la actuación policial contra una vecina de Port de la Selva que hacía nudismo
  8. Hasta un 20% de la población tiene misofonía: cuando masticar, respirar o escuchar unas pisadas se vuelve insoportable

Interceptada una embarcación dedicada al traslado de inmigrantes en Cartagena: han sido detenidos los dos patrones

42ºC para iniciar septiembre: el calor extremo no se ha ido todavía

42ºC para iniciar septiembre: el calor extremo no se ha ido todavía

La fundición del oro, la alternativa más contemplada tras los robos en museos como el de Villena en Alicante

La fundición del oro, la alternativa más contemplada tras los robos en museos como el de Villena en Alicante

Las muertes por calor alcanzan máximos históricos con 5.232 este año, 2.147 en agosto

Las muertes por calor alcanzan máximos históricos con 5.232 este año, 2.147 en agosto

El glaciar que se convirtió en una riada: anatomía de la tragedia de Nepal

El glaciar que se convirtió en una riada: anatomía de la tragedia de Nepal

Retrasos en la alta velocidad entre Madrid y Barcelona por un robo de cable en Tarragona

Retrasos en la alta velocidad entre Madrid y Barcelona por un robo de cable en Tarragona

El fin de las vacaciones, cuando el sueño se convierte en pesadilla

El fin de las vacaciones, cuando el sueño se convierte en pesadilla

Los vasos de papel también tienen plástico: ingerimos millones de partículas al beber líquidos calientes en ellos

Los vasos de papel también tienen plástico: ingerimos millones de partículas al beber líquidos calientes en ellos