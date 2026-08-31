Igualdad pondrá en marcha en Ceuta una "unidad multidisciplinar especializada en violencias" para proteger a las mujeres

La ministra de Igualdad, Ana Redondo, ha comparecido este lunes en el Congreso para dar cuenta de su gestión ante la crisis humanitaria que asola Ceuta desde que el pasado 30 de julio. Redondo, que ha sido la última ministra en comparecer antes de que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, dé explicaciones el próximo jueves, ha explicado que su departamento "no tiene competencias directas" en la situación excepcional pero, aún así, ha intervenido "desde el primer momento" para garantizar que la respuesta del Gobierno incorpore una "perspectiva de género" puesto que "la crisis no afecta por igual a todas las personas" y "los desplazamientos y la falta de espacios seguros puede agravar las desigualdades y los riesgos específicos para las mujeres".

De hecho, la fiscalía de Ceuta ha elevado este lunes de 16 a 23 el número de agresiones sexuales registradas en la ciudad autónoma desde finales de julio, cinco de ellas con penetración. Nueve de las víctimas son menores de edad que, según ha detallado la ministra, permanecen en el centro de crisis de 24 horas que Ceuta abrió en junio. Además, el ministerio "ha solicitado que se les permita permanecer en el centro más allá de 72 horas", ha explicado.

Asimismo, Igualdad ha pedido que los espacios que se están habilitando para acoger a los migrantes sean "espacios seguros" y contemplen recursos para mujeres solas, con menores a cargo, adolescentes o mujeres en especial vulnerabilidad. Al mismo tiempo, el departamento capitaneado por Redondo está trabajando en la apertura de "una unidad multidisciplinar especializada en violencias" que refuerce la detección y la valoración de mujeres que sufran violencia machista, llevando a cabo un seguimiento de las mismas e identificando las barreras que puedan dificultar el acceso a la protección.

La ministra de Igualdad, Ana Redondo, en un minuto de silencio este lunes en el Congreso. / Kiko Huesca / EFE

Por último, Igualdad ha reforzado los puntos violentas y Ceuta ha puesto en marcha un servicio itinerante de prevención, que “permite llevar la información y la atención directamente donde se encuentran las mujeres” llegadas desde Marruecos.

El 016

Redondo ha explicado que el teléfono de atención a víctimas de violencia machista 016 ha recibido desde que comenzó la crisis migratoria 16 llamadas y cuatro consultas por WhatsApp pero “ninguna de ellas ha estado vinculada a la crisis migratoria”. No obstante, ha reconocido que “la ausencia de llamadas” no significa que no haya mujeres llegadas a Ceuta en riesgo, porque muchas de ellas no conocen el recurso ni hablan castellano. Por ello, se ha reforzado la difusión de la existencia del teléfono de ayuda 016, recordando que atiende en 56 idiomas.

Asimismo, se ha puesto en marcha "un plan de contingencia" que incluye el refuerzo del 016 y servicios de protección como Atempro y Viogen con el objetivo de “garantizar la protección de las mujeres ceutís” que están en los sistemas de protección y trabajar en la “detección y protección” de las niñas y mujeres llegadas a partir del 30 de julio.