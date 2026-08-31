Educació se reunirá con los sindicatos de profesores este jueves para intentar desconvocar la huelga del día 8

La consellera d'Educació i FP, Esther Niubó, ha defendido este lunes, en la rueda de prensa de presentación del nuevo curso, en el que también ha anunciado la destitución de su número dos y de tres trabajadores de la conselleria tras el fiasco de PISA, que Catalunya merece comenzar el nuevo curso “con normalidad” después de un curso anterior marcado “por muchas huelgas”. Niubó ha dejado claro que, aunque entiende y en muchos casos “comparte” las reivindicaciones del personal educativo, el aprendizaje de los niños es “una línea roja”. Así, ha pedido que ni el alumnado ni la educación pública salgan “perjudicados” y ha defendido compatibilizar el derecho a la huelga con el derecho a la educación y a la movilidad.

Con la voluntad de intentar tejer acuerdos que permitan desconvocar la huelga convocada para el primer día de clase, el 8 de septiembre, por los sindicatos Ustec y CGT; ha anunciado que este próximo jueves se reunirá con sus dirigentes. Antes, el martes, Niubó se reunirá con el resto de sindicatos con representación en la Mesa sectorial (Aspepc, CCOO y UGT), con los que ya firmó acuerdos el curso pasado y que, por tanto, no convocan la huelga.

De hecho, Niubó ha apuntado que, aunque algunos “defiendan lo contrario”, este curso no empezará igual que el anterior, ya que arrancará precisamente con la ejecución de “dos grandes acuerdos” alcanzados con CCOO, UGT y Professors de Secundària (Aspepc·sps). Estos acuerdos han supuesto la introducción de algunas mejoras que el profesorado venía reclamando.

Así, Niubó ha destacado que el esfuerzo del Departament ha sido “mayúsculo”, con la movilización de 2.600 millones de euros en estos dos acuerdos, que permitirán incorporar a las aulas “el mayor refuerzo de recursos” para fortalecer el sistema y atender mejor las necesidades del alumnado. “Este Govern ha tomado medidas, estamos dando pasos adelante y todavía tenemos que dar más”, ha apuntado.

Las cifras del curso

Según datos de Educació, el curso 2026-27 comenzará con un récord de 2.141 aulas de acogida. La cifra representa medio millar más que el año pasado, que cerró con 1.640. Tal y como pactó la conselleria con CCOO y UGT el pasado marzo, las aulas de acogida tendrán una ratio máxima de 18 alumnos por docente.

Por otro lado, el número de docentes llegará a los 85.052, 1.103 más que el curso pasado (+1,3%), pese a que la cifra de alumnos es prácticamente idéntica a la del curso 2025-26, con un total de 1.604.988. En los últimos cinco cursos, el número de docentes ha crecido un 10%.

Además de los docentes, los centros contarán este curso con 4.564 dotaciones correspondientes a personal de atención educativa (+531) y 4.806 de personal de administración y servicios (+196). Así, en total el curso comenzará con 94.422 dotaciones profesionales en los centros educativos, 1.830 más que al inicio del curso pasado. Además, Educación prevé una inversión de 257 millones de euros en infraestructuras educativas, la cifra más alta desde 2008.

Por otro lado, Niubó también ha explicado que las sustituciones por bajas durante el curso serán más ágiles y que se logrará reducir sustancialmente el tiempo que se tarda habitualmente en encontrar un sustituto.

Decepción en Ustec

El sindicato Ustec, mayoritario en la escuela pública catalana, se ha mostrado “decepcionado” con la comparecencia de prensa de Niubó de este lunes sobre el curso escolar 2026-2027. Ha insistido en que “no se ha hecho ningún anuncio nuevo” y ha concretado que, por ejemplo, la ratio de 18 alumnos en las aulas de acogida es “absolutamente desproporcionada”. Para el sindicato debería situarse “a partir de cinco” y en un máximo de diez para “atender al alumnado con calidad”.

Asimismo, ha lamentado que la consellera “no haya hablado” de iniciativas como el despliegue completo de las dotaciones de educación inclusiva y del plan de desburocratización, el abono inmediato del nuevo complemento, el reconocimiento y devolución de la deuda de los estadios, la convocatoria de las plazas pendientes de estabilización y las salidas y colonias de los docentes, entre otras.

En cuanto a la reunión anunciada por la consellera para este jueves con USTEC y CGT —dos de los sindicatos convocantes de la huelga del 8 de septiembre—, ha subrayado que “solo tendrá sentido” si se ponen sobre la mesa “propuestas nuevas, concretas, presupuestadas y calendarizadas”. Al mismo tiempo, ha valorado que Niubó muestre “disposición a reabrir las negociaciones”.

El coordinador de la secretaría de acción sindical de USTEC, Andreu Mumbrú, ha añadido que también debería implicarse el president de la Generalitat, Salvador Illa: “Sería un gesto importante”. Mumbrú ha argumentado que Illa ya se ha reunido con médicos, el sector primario, la payesía y empresarios: “La educación tiene suficiente relevancia como para que alcance este acuerdo por una educación inclusiva y en catalán”, ha defendido.